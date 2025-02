Op de provinciale kampioenschappen atletiek indoor heeft de sportieve familie Claus uit de Hellestraat in Ardooie liefst drie podiumplaatsen behaald en grossiert zo in medailles. Jorun haalde de gouden medaille in het verspringen. Zus Hanne was goed voor twee medailles. Ze won overtuigend goud op de 200 meter. Op de zestig meter werd ze tweede. Papa Koen en mama Petra mogen fier zijn op hun sportieve kroost. (JM/foto JM)