Gemeente beloont sportieve inwoners met Oostkamp Loopt

Oostkamp Loopt is loopcriterium waarmee de gemeente Oostkamp de inwoners wil oproepen om deel te nemen aan de vijf lokale loopevenementen. Deelnemers worden ook beloond. De start van het criterium is niet toevallig in de maand juni, de maand waarin het gezondheidsthema bewegen centraal staat.

De bedoeling van het loopcriterium Oostkamp Loopt is zoveel mogelijk inwoners aan het lopen te krijgen. Op deze manier brengt de gemeente ook de verschillende loopevenementen in Ruddervoorde, Waardamme en Oostkamp onder de aandacht van iedereen die wil lopen. Oostkamp Loopt beloont elke loper, jong of oud en al dan niet geoefend, van zodra hij of zij aan minimum drie wedstrijden deelgenomen heeft en daarvoor op zijn of haar kaart drie stempels heeft ontvangen met een sportieve prijs.

Daarbovenop worden uit alle deelnemerskaarten met minimaal drie stempels nog vier hoofdprijzen verloot en dit na de Kerstrun die doorgaat op 15 december. De deelname aan het Oostkamp Loopt criterium is gratis voor iedereen die deelneemt aan de verschillende loopevents. Stempelkaarten voor Oostkamp Loopt zullen te verkrijgen zijn bij de inschrijvingstafel van elke loop. (GST)

Programma

*De eerste run die opgenomen is in het criterium is de Stratenloop in Ruddervoorde van FC Ter Mote op vrijdag 23 juni. De afstanden zijn 550 en 1.100 meter, de 4 kilometer, de 12 kilometer en de estafetteloop van 3x 4 kilometer. Meer info: www.stratenloopruddervoorde.be

*Op vrijdag 30 juni is er de Moerbrugse kermisloop in een organisatie van het feestcomité Moerbrugge. De te lopen afstanden zijn: 400, 600 en 1.500 meter, de 3 kilometer en de 9 kilometer. Meer info: www.moerbrugge.be

*De derde loop gaat door op vrijdag 4 augustus en is de shopping loop van Flac Oostkamp met de afstanden 600 meter, de 3,3 kilometer, de 10 kilometer en de estafetteloop van 3×3,3 kilometer. Meer info: www.flacoostkamp.be

*Zaterdag 9 september is er de Trail d’Oostkamp in een organisatie van Wevents vzw. Hier kunnen afstanden gelopen worden van 5,5, 10, 16, 21, 28 en 44 kilometer. Meer info: www.wevents.team.

*De afsluitende loop vindt plaats op vrijdag 15 december en is de traditionele Kerstrun van Rotary Club Brugge Orscamp. Hier wordt er gelopen voor het goede doel en is het exacte programma nog niet bekendgemaakt.