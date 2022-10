Geert loopt marathon in elk land van de Europese Unie

Drukker Geert Malysse (53) is er in geslaagd om in élk land van de Europese Unie een marathon af te leggen. Hij begon tien jaar geleden al met zijn missie, maar besloot er in 2019 onder de noemer Euro City Run een actie voor het goede doel van te maken. Het sluitstuk van zijn marathonreeks liep hij afgelopen zondag in Brussel, voor de gelegenheid deels samen met familie en vrienden.

Van een metamorfose gesproken: in 2004 woog Geert nog honderd kilogram en begon het stilaan te kriebelen om langere afstanden te gaan lopen. “In een tijdschrift had ik toen iets gelezen over de Managers Marathon Club en ik wilde daar deel van uitmaken”, zegt hij. “Ik werd echter pas toegelaten als ik achttien kilo zou afvallen. Negen maand later was het zover en kon ik in New York mijn eerste marathon lopen”, vertelt hij. “Later volgde nog de Marathon Majors, een reeks van heel bekende marathons in Boston, Berlijn, Londen en Tokio. Door de jaren heen liep ik ook in verschillende landen van de EU al een marathon. Ook in het Verenigd Koninkrijk, dat toen nog deel van de Unie uitmaakte. “

In 2019 bleek dat Geert nog slechts 7 van de 28 lidstaten moest afwerken. “Zo ontstond het idee om onder de naam Euro City Run de resterende marathons voor het goede doel te lopen en me te laten sponsoren. Zo zou ik een mooi bedrag kunnen schenken aan het Streekfonds en Centrum Algemeen Welzijnswerk West-Vlaanderen. Ik ben vol enthousiasme aan die missie begonnen, maar toen kwam corona. In 2020 trainde ik heel intens, maar soms gebeurde het dat ik slechts een paar dagen op voorhand te horen kreeg dat een marathon niet zou doorgaan. Daardoor duurde het project iets langer om te voltooien, maar dit jaar was het dan toch zover. In april en mei liep ik mijn laatste marathons in Letland en Polen. Om er toch nog een symbolisch einde aan te breien was toen het idee ontstaan om in oktober nog de marathon van Brussel te lopen. Als een soort kers op de taart.”

Zondag was het zover en stond Geert aan de start bij het Atomium. “Het werd een zeer mooie ervaring, waarbij eens niet de snelste tijd van tel was,” zegt hij. “Tijdens het lopen werd ik op sommige stukken van het parcours vergezeld door familie en vrienden. In totaal liepen zo ruim 120 mensen een deeltje mee. Zo legde mijn dochter Axelle (19) mee 10 kilometer af en liep mijn zoon Arthur (23)er ook 21 mee. Een prachtige ervaring en een zeer mooie apotheose van een intens project. Het streefdoel was om 5.000 euro in te zamelen voor het goede doel, maar ik ben zeer blij dat we uiteindelijk ergens zullen landen op een ingezameld bedrag van tussen de vijftien- en twintigduizend euro.”, besluit Geert. “Maar het lopen zal ik niet laten, maar wel op een lager pitje zetten”, glimlacht hij. “Zo zou ik graag ook in Noorwegen, dat geen deel uitmaakt van de EU, nog een marathon gaan lopen.”