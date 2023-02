Geen EK indoor voor Oostendenaar Michael Obasuyi

Michael Obasuyi, de 23-jarige hordeloper uit Oostende, kampt al maanden met een voetblessure en zegt na het BK indoor van vorige week en het BK voor studenten indoor van vrijdag, nu ook af voor het Europees kampioenschap indoor in de Atakoy Arena in het Turkse Istanbul, van 2 tot en met 5 maart.

De atleet liep enkele weken geleden een scheur in een voetspier op en besloot in laatste instantie wegens trainingsachterstand niet deel te nemen aan het BK indoor. Obasuyi, die op basis van zijn prestaties in 2022 reeds voor het EK geplaatst was, wilde geen onnodige risico’s nemen. Vrijdag zou er een nieuwe test plaatsvinden tijdens het BK voor studenten, maar ook daar bleef hij aan de kant. Obasuyi nam dan de beslissing om niet van start te gaan op het EK.

Eerder gaven Lisa Rooms en Isaac Kimeli verstek voor Istanbul. Door het afzeggen van deze drie atleten bestaat de Belgische selectie op het EK uit 18 individuele atleten en één aflossingsploeg. Hierbij de West-Vlamingen Helena Ponette uit Oostende (400 meter), Alexander Doom uit Roeselare (400 meter en 4x 400 meter aflossing) en Aurèle Vandeputte uit Oostkamp (800 meter).

(ACR/ Foto BELGA)