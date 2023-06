Frederic De Marez en Isabelle Vincke winnen tweede IVAC Loopt in Kachtem

De tweede editie van IVAC Loopt vond zaterdag 3 juni plaats in Kachtem. Er waren 59 deelnemers over de drie mogelijke afstanden van 3, 6 en 12km. Die laatste wedstrijd werd gewonnen door Isabelle Vincke en Frederic De Marez.

“We hadden op een grotere opkomst gehoopt”, klinkt het bij de organisatie. “Het is moeilijk om zonder naambekendheid heel wat atleten aan te trekken.” Het goede weer was wél van de partij en misschien was het voor velen zelfs iets te warm. IVAC was goed voorzien en zorgde voor een automatische registratie van de tijden. Hopelijk mag de club volgend jaar dus op meer inschrijvingen rekenen.

Op de kortste afstand van 3 km kwam Stefanie Monteyne als eerste dame over de finish, bij de heren ging de winst naar Freddy Martens. Op de 6 km kon Davina Staelens als eerste dame over de meet komen. Victor Desender won bij de heren.

Op de 12 km werden drie categorieën gemaakt: heren, dames en 40+. Isabelle Vincke won bij de vrouwen, Frederic De Marez bij de heren en Andy Vanhaelewyn in de categorie 40+. (RV)