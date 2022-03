Fran, Fien en Febe: maak kennis met de snelste zusjes van het land

De zusjes Van Hollebeke hebben zondag voor een huzarenstukje gezorgd op het Belgisch kampioenschap veldlopen in Brussel: de loopsters van FLAC Ieper stonden zowaar alle drie op het podium. Fran (miniemen meisjes) en Febe (benjamins meisjes) werden Belgisch kampioen, Fien (pupillen meisjes) veroverde brons. “Dat zullen we niet vaak meer meemaken”, zeggen vader Ben en moeder Marlies.

“Ik kan het nog altijd niet geloven”, vertelt Fran, de oudste van de drie zusjes. “Ik besef het nog niet helemaal.” Fien, de tweede oudste, had het wel meteen door hoe speciaal dit is. “Ik kwam als derde over de streep – en er stonden 93 meisjes aan de start! Ik ben echt trots. Mijn zussen hebben het ook fantastisch gedaan. Allebei Belgisch kampioen, dat is echt te gek voor woorden.”

Wat verbaasd

Ook vader Ben en moeder Marlies zijn in de wolken. “We zullen dat niet vaak meer meemaken. Van Fran hadden we het verwacht. Ze heeft dit seizoen maar één wedstrijd verloren – en ze viel toen ook nog eens bij de start. Van Febe waren we wat verbaasd. De kleintjes moeten in Vlaanderen starten achter een lint en worden pas de laatste tweehonderd meter ‘losgelaten’, maar in Brussel moesten ze vanaf het startschot echt rennen. Vóór zondag had ze al een paar wedstrijden gewonnen, maar het kwam toch wat uit de lucht gevallen. Fien traint maar half zo veel als haar tegenstanders, want ze turnt ook. De trainingen van het turnen en de atletiek zijn op hetzelfde moment. Het is soms wat puzzelen, maar ze kwam toch maar mooi als derde over de streep.”

We beseffen hoe uniek dit is. We hopen dat het goed blijft gaan

Als alle drie je dochters op het podium staan, moet het toch in de genen zitten, denken wij dan. “Ik heb vroeger nog atletiek gedaan en ga nu nog af en toe lopen – als ik tijd heb”, zegt Marlies. “Mijn broer heeft nog gelopen en de broer van mijn mama heeft nog deelgenomen aan de Olympische Spelen van 1960 in Rome. Hij deed verschillende loopdisciplines. Het zit dus misschien wel in de genen”, zegt Ben.

Hoe zijn de zusjes eigenlijk met dat lopen begonnen? “In het eerste leerjaar deed Fran mee met haar school aan de veldloop in het Kasteelpark van Zonnebeke, en ze won met een ruime voorsprong. Fien en Febe volgden.”

In West-Vlaanderen wint Fran altijd met veel overschot en daarom doen de zusjes mee aan wedstrijden over heel België. “We hebben zoveel mogelijk CrossCup-wedstrijden voor onze rekening genomen. We waren erbij in Diest, Hannuit…” Fran en Fien wonnen het eindklassement van de CrossCup. “Fran heeft bijna geen tegenstand in West-Vlaanderen. Nu is de uitdaging groter en dat is ook leuker voor haar. Ik wil ver rijden, maar ze moeten hun best doen”, vertelt Ben.

Beperkt trainen

Naast in het veld loopt Fran ook op de piste. “Ik doe het liefst de 1.000 meter op de piste, maar mijn liefde voor het veldlopen is groter. Ik presteer daar nog beter en ik loop graag met mijn spikes in de modder. (lacht)”

Fien combineert – zoals eerder aangehaald – atletiek met turnen, maar een voorkeur heeft ze niet. “Ik doe het allebei even graag”, zegt ze met een glimlach. Zowel Fran, Fien als Febe trainen twee keer per week. “Hun concurrentes trainen veel meer, maar als je nu al zoveel traint, heb je geen groeimarge meer. Ze moeten zich nog ontwikkelen”, weet Marlies. “Ze kunnen alleen maar verbeteren. We hopen dat het goed blijft gaan, want we beseffen echt wel hoe uniek dit is.” De kleine Febe was wat onder de indruk en verlegen tijdens het gesprek, maar ook zij is trots op zichzelf en haar zussen.