‘Forme’ organiseert zondag halve marathon en 10,5 kilometer: “Lekker lopen op verkeersluwe landelijke weggetjes”

Op zondag 2 oktober organiseert Forme Roeselare, die langs de Mandellaan een praktijk hebben gespecialiseerd in health hub, voor de derde keer een halve marathon en een 10,5 kilometerloop. De uitvalsbasis is opnieuw de Spanjestraat langs de Vierwegstraat. De organisatie rekent terug op meer dan honderd deelnemers.

“Drie jaar geleden zijn we in volle coronatijd met die wedstrijden begonnen, om de mensen die we toen begeleidden bij Forme ook een doel te geven”, vertelt Ward Truwant. “De belangstelling was direct groot: op de eerste editie hadden we meteen al 140 deelnemers. Ook vorig jaar zijn we met dat aantal geëindigd, wat niet slecht is voor een organisatie die losstaat van alle loopcriteriums.”

“Door de werken op het Krommebeekpad zijn we genoodzaakt om ons parcours deels aan te passen”, gaat Olivier Vierstraete verder. “Nu gaan we meer richting Ardooie en het Rhodesgoed in Kachtem, maar onze voornaamste bekommernis blijft dat we op een verkeersluw parcours lopen. Het is zelfs geen afgesloten parcours, maar de deelnemers zijn veilig in de handen van de vele signaalgevers en de politie. Je kan je nog vooraf inschrijven via onze website, maar ook op de dag zelf kan je je inschrijven in de Spanjeschool. De deelnemers aan de halve marathon betalen 18 euro, die aan de 10,5 kilometer 12 euro, en iedereen krijgt een goed gevulde goodie bag van onze lokale handelaars. De halve marathon begint om 10 uur, de andere wedstrijd om 10.30 uur.”

Team Forme is een multidisciplinaire groepspraktijk, opgericht in 2007 door Dieter Vercaigne. Met een progressieve visie willen ze mensen naar een hoger niveau brengen in hun revalidatie, gezondheid, sport of werk. Een team met verschillende specialisaties en partners vanuit verschillende disciplines staat klaar, binnenkort in hun nieuwe praktijk langs de Beversesteenweg. (SBR)

www.teamforme.be/formerslhalfmarathon