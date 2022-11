Fons Dequidt (7) wil topatleet worden: “Mijn pet brengt me altijd geluk”

Fons Dequidt heeft een echte sportmicrobe in zijn lichaam. Hij loopt bij FLAC Hoppeland en speelt voetbal bij de provinciale U8 van KFC Poperinge. De komende maanden wil hij schitteren in de CrossCup-manches van Roeselare en Brussel.

Fons is 7 jaar en volgt het tweede leerjaar in het Sint-Franciscusinstituut. Zijn ouders zijn Michael Dequidt (37) en Benedikte Demuynck (38). Met Stien (14) en Wieze (11) heeft Fons nog twee zussen. Wieze loopt bij FLAC Hoppeland en Stien speelt bij de B-ploeg van SK Reningelst. In het derde kleuter begon Fons bij FLAC Hoppeland. “Mijn trainers zijn Jeroen Desmet en Bauke Pouseele. Maar ik kijk ook op naar Lukas Outtier. Ik heb hem al op tv zien lopen en dat wil ik later ook. Mijn volgende wedstrijd is Glow for Charity in Poperinge. Daarna volgen de Poppiesrun in Zonnebeke en de CrossCup in Roeselare. Het PK en BK veldlopen zijn nog enkele belangrijke doelen. Ik hoop ooit aan een duatlon deel te nemen, maar dat wordt voor mijn leeftijd nog niet in de buurt georganiseerd.”

Voetbal en KSA

Zijn passie voor sport blijft niet beperkt tot lopen. “Ik voetbal nog bij de provinciale U8 van KFC Poperinge, waar ik veel bijleer van trainster Stephanie Norman. Kiezen? Dat is echt onmogelijk want ik doe het allemaal graag. Ik zou zelfs nog willen judo en fietsen erbij nemen, maar het zou te veel worden. Wetende dat ik als het past in het drukke schema ook nog naar de KSA van Poperinge ga.”

Fons zijn droom is om een bekende sporter te worden. In zijn wedstrijden loopt hij met een geluksbrenger. “Ik draag dan steeds mijn pet. Mijn pet helpt om te kunnen winnen en mijn ouders kunnen me makkelijker herkennen. In de CrossCup van Berlare won ik een wedstrijd tegen 90 andere lopers en ook toen droeg ik uiteraard ook mijn pet.”