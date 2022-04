Floris Samain (14): “Graag mijn persoonlijke records verbeteren”

De 14-jarige Floris Samain verbaasde op het provinciaal kampioenschap door op de 300 meter horden de titel te pakken. Dit weekend is de atleet van Atletiek Zuid West opnieuw aan de slag op de lage horden en het verspringen.

Floris Samain, woonachtig in Sint-Lodewijk Deerlijk, zorgde voor een aangename verrassing door op zijn eerste aantreden op de 300 meter horden meteen een knappe tijd neer te zetten. “Ik wilde deze discipline al eens in de benen hebben in functie van de Beker van Vlaanderen dit weekend”, vertelt de student natuurwetenschappen aan het Rhizo in Zwevegem.

“Op training had ik deze discipline al tweemaal geoefend en ik zag dat het goed was. Een chrono neerzetten om en bij de 45 seconden was dan ook het doel. Dat er 43”78 uit de bus kwam ,was dan ook een aangename verrassing.”

Wispelturige wind

Ook in het polsstokspringen pakte Floris de titel. “Daar haalde ik het met een sprong over 3,20 meter. Niet slecht, maar ik had toch gehoopt op een persoonlijk record”, gaat de veelzijdige atleet verder.

“Veel tegenstand had ik niet waardoor het niet eenvoudig was. Ik waagde nog drie pogingen op 3,31 meter, één centimeter beter dan mijn beste sprong ooit, weliswaar indoor, maar dat ging maar heel nipt fout. De wispelturige wind maakte het me niet makkelijk.”

Persoonlijk record verbeteren

Dit weekend staat de 300 meter horden en het verspringen op zijn programma. “Op de horden wil ik alvast mijn PR verbeteren. In de buurt van het clubrecord (40”65) komen zou heel mooi zijn. Ik weet dat een snellere tijd dan mijn huidige 43”78 zeker tot de mogelijkheden moet behoren.”

“In het verspringen blijft het een beetje koffiedik kijken omdat het al een tijdje geleden was dat ik dit nog eens in competitie afwerkte. Deze week heb ik deze discipline nog een aantal keer geoefend op training. Ik heb een redelijke sprongkracht, dus dat moet goed komen.”

“Naast atletiek ben ik ook nog actief als voetballer bij Sparta Heestert. Een druk gevuld programma waar ik enkel op donderdag een rustdag heb. Dit is echter wel perfect te combineren met mijn studies”, besluit Floris.