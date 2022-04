Florian Sautier: “Ik wil altijd mijn best doen en nog beter worden”

Bij de scholieren-jongens maakte Florian Sautier op het provinciaal kampioenschap indruk op de 400 meter horden. De Waregemnaar zag zijn knappe prestatie bekroond met een gouden medaille. Dit weekend staat voor de atleet van AZW de 400 meter vlak en de 400 meter horden op zijn programma.

Met drie persoonlijke records mag Florian Sautier meer dan tevreden terugblikken op het provinciaal kampioenschap vorig weekend. Vooral zijn debuut op de 400 meter horden sprong in het oog. “Ik had niet meteen hoge verwachtingen van die wedstrijd”, steekt de student mechanica-techniek aan het VTI in Waregem van wal.

Persoonlijk record

“Er was veel wind. Dat maakte deze opdracht er niet eenvoudig op. Vooraf dacht ik dat mijn tegenstanders toch beter zouden zijn dan ikzelf. Op het einde verzuurden mijn spieren volledig. Maar met mijn chrono van 1’01”78 ben ik uiteraard heel tevreden. Dat was buiten mijn verwachting. Even later stond ook nog de 400 meter vlak geprogrammeerd. Daar kon ik mijn persoonlijk record naar 58”00 brengen. Een dag eerder stelde ik ook mijn tijd op de 200 meter scherper naar 25”46. Ook daar ben ik heel tevreden over.”

Zaterdag staat voor de 15-jarige atleet opnieuw de 400 meter en de 400 meter horden op het menu. “Ik ga er alvast alles aan doen om nog sneller te gaan”, gaat een gemotiveerde Florian verder.

“Vooraf had ik niet meteen veel geoefend op het hordenummer. Nu ga ik dat uiteraard wel meer doen onder de vleugels van Tibo Rotsaert en Bieke Masselis op de piste in Waregem. Daar sta ik wekelijks tweemaal. Zelf ga ik ook nog evenveel keer alleen lopen. Daar zou ik graag nog enkele trainingen aan toe voegen, maar daarvoor heb ik te weinig tijd wegens mijn studies”, beseft de scholier.

“Op de vlakke baanronde hoop ik stiekem op een tijd van 52 seconden dit seizoen. Ook mij kwalificeren voor het Belgisch kampioenschap staat op mijn verlanglijstje. Ik wil kortom altijd mijn best doen en nog beter worden”, besluit Florian Sautier.