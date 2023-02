Flore Stappers uit Oostkamp door het BDC verkozen tot Sportvrouw

Het Belgian Deafsport Committee (BDC) reikte in Dworp op de BDC Award diverse trofeeën uit. Die van Sportvrouw ging naar de Oostkampse atlete Flore Stappers.

De Award uitreiking van de Belgian Deafsport Committee, voor doven en slechthorenden, kwam er opnieuw na een onderbreking van twee jaar door de coronapandemie. Zeven leden of atleten kregen een trofee. Flore Stappers kreeg een award als sportvrouw. Zij is atlete bij atletiekclub FLAC Oostkamp en lid van de Brugse Koninklijke Sportkring Doven. In 2020 in Gent verbrak ze twee keer het Europees en wereldrecord op de 200 meter indoor naar 25’44. In datzelfde jaar bracht ze het Belgisch record op de 60 meter indoor op 7’88 en werd ze Europees sportvrouw van het jaar. Flore liep vorig jaar in Brazilië dan weer de finale van de 100 meter op Deaflympics en strandde er in de halve finale van de 200 meter.

Ik hoop deze lijn door te trekken in 2023 en mijn lichaam nog beter te leren kennen en aan te voelen

Tijdens de verkiezing van het BDC haalde Flore het voor de Luikse Céline Cornia, actief in padel, en Marina De Jonghe uit Zemst die aan bowlen doet. Flore wil zich na een mindere periode dit jaar opnieuw manifesteren, onder andere met een deelname aan het EK in Polen in augustus. “De afgelopen jaren heb ik vooral geleerd om meer te luisteren naar mijn lichaam”, vertelt ze. “Ik hoop deze lijn door te trekken in 2023 en mijn lichaam nog beter te leren kennen en aan te voelen. Ik ga naar het EK met een sterk team rondom mij en hoop nog sterker in mijn loopschoenen te staan. Een comeback op hoog niveau dat is het doel”, aldus Stappers bij aanvang van dit nieuwe jaar.

De trofee van Sportman ging naar de Oost-Vlaamse judoka Kevin De Saedeleer. Het award team werd de Belgian Deaf Devils futsal waar Bruggeling Sven Verstraete deel van uitmaakt. Deze nationale ploeg werd glansrijk winnaar tijdens de voorronde voor het Europees Kampioenschap, met wedstrijden tegen Nederland, Zwitserland en Ierland. Op het EK zelf was er een mooie zesde plaats, ondanks financiële moeilijkheden voor deelname. Bij de genomineerden voor de Award 45+ behoorde onder andere padelspeler Bart Uzeel uit Gullegem. Hier ging de trofee naar Marina De Jonghe. (ACR)