FLAC Izegem viert 75-jarig bestaan met feestweekend: “We willen weer leven in de club”

FLAC Izegem, vroeger gekend als MACI, viert zijn 75-jarig bestaan. Tijdens het weekend van 9, 10 en 11 september organiseert de sportvereniging een feestweekend ter ere van dit jubileum.

“Toen plaatselijk onderpastoor E. H. Herreman eind 1946 voor een Izegemse sportbeweging ijverde, werd door enkele voortrekkers de ‘Mandelclub’ gesticht op 19 januari 1947”, aldus Daniël Allewaert (90), een icoon van MACI. “Niet enkel atletiek, maar ook wielrennen stond op het programma. Later kwam daar ook volleybal en turnen (De Salto’s) bij. De trainingen gingen oorspronkelijk door in een pakhuis op de Izegemse Zuidkaai en op een voetbalveld in de omgeving van kasteel Blauwhuis. In 1953 werd het nieuwe sportstadion voltooid en verhuisde de sportieve bedrijvigheid.”

“Om de toppers elk jaar naar Izegem te lokken, beloofden de inrichters voor de echtgenotes van de vedettes een paar modieuze Izegemse damesschoenen als startpremie, en het werkte! In 1961 werd de eerste internationale avondmeeting van Izegem georganiseerd. Er was zelfs een reportageteam van de BRT en er waren 3.500 betalende toeschouwers! Zoiets kan je je nu niet meer voorstellen.”

Triporteur Run

“En zovele jaren later organiseren we dit jaar ons 75-jarig jubileum met een feestweekend op 9, 10 en 11 september”, vertelt Jelle Houthoofd van FLAC Izegem. “Het wordt een heuse driedaagse. Op vrijdagavond 9 september is er een gezinsbarbecue, gratis voor onze leden. Hopelijk kan dit buiten aan ons clublokaal doorgaan. Op zaterdagnamiddag 10 september is er de allereerste Triporteur Run, het uithangbord van het weekend. We hopen op echt veel volk, maar het weer zal hier belangrijk zijn. Onze sponsor is BOMbrewery uit Roeselare, die hiermee zijn bierenreeks Triporteur en frisdrankreeks Bomboucha kan promoten.”

Het jaarfeest van 1991. We zien onderaan Geert Muylle, Johan Seynaeve, Daniël Allewaert, José D’haene, Leon Denys, Jan Pauwelyn. Boven Nathalie Defour, Veerle Dejaeghere, Anja Oosterlinck, Filip Vanhaecke, onbekend, Dominique Bruneel, Georges Bruneel, Michel Ramboer, Geert Feys en Johny Penninck. © gf

“Het is helemaal geen wedstrijd. Iedereen kan vrij rondjes komen lopen of wandelen op de Finse piste. En per rondje (900 meter) dat je loopt of wandelt, krijg je een natura prijs. Het doet er niet toe hoelang je er over doet. Je mag gerust wat uitrusten tussen enkele rondjes op onze gezellige zomerbar. Er zijn vier formules. De 0% run (4,5 km) is ideaal voor de kids. Als ze vijf rondjes lopen, krijgen ze vijf Bombucha frisdranken. En als ze ze allemaal kunnen voltooien, krijgen ze nog een ijsje of zakje chips erbij. Dan is er de 4,5 km run: vijf rondjes geven recht op drie Triporteur bieren en twee Bomboucha’s. De 3,9 km run: tien rondjes geven recht op zeven Triporteur bieren en drie Bomboucha’s; 13,5 km run: 15 rondjes geven recht op zeven Triporteur bieren, drie Bomboucha’s en twee special Cuvées Triporteur van 75 cl.”

“Er is vrije start tussen 13.30 en 18.30 uur. Het evenement stopt om 20 uur. Er is een Triporteur Bar, een springkasteel en een gezellig zomerterras – zeker als de zon van de partij zal zijn. En een belangrijk doel van onze vereniging – namelijk iedereen aan het lopen zetten – doen we hiermee uitkomen.”

“Op zondag 11 september is er in de voor- en namiddag de achtste editie van de Michaël Bultheel meeting, ter ere van onze Olympiër van eigen bodem. Dit is een pistemeeting meerkamp voor atleetjes geboren vanaf 2016 tot en met geboortejaar 2009.”

“Alles gebeurt op Krekel-Zuid. De Triporteur run gaat niet door op de atletiekpiste, maar op de Finse piste rondom rond het voetbalstadion en de atletiekpiste. De BBQ is enkel voor leden, maar aan de Triporteur Run kan iedereen deelnemen.”

Ups en downs

“Onze zeer recent overleden voorzitter Jan Pauwelyn zal steeds in onze gedachten zitten. Zo kent elke club zijn ups en downs. Door corona en het overlijden van Jan, samen met het wegvallen van verschillende bestuursleden, zitten we nu in een heuse down. We proberen met dit feestweekend weer ‘schwung’ in onze club te krijgen en de atleten en ouders meer te betrekken en te enthousiasmeren om samen de club opnieuw op te bouwen. Jan was vaak nostalgisch aan het mijmeren over de gloriejaren van weleer. We denken dan aan de beginjaren van het derde millennium, net na het ontstaan van de FLAC (samengaan van zes atletiekverenigingen onder één koepel) waar MAC Izegem een heel belangrijk deel in had.”