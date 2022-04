FLAC Ieper organiseert voor tweede keer Spring-Time Meeting: “Meeting met oog op provinciale kampioenschappen”

Op zaterdag 16 april vindt op de atletiekpiste van Ieper de tweede editie van de Spring-Time Meeting plaats. Hiermee trapt FLAC Ieper het outdoorseizoen definitief op gang. De club verwacht veel atleten en toeschouwers, die overigens gratis binnen mogen.

“Vorig jaar konden we onder strikte maatregelen de eerste editie van deze lentemeeting organiseren”, aldus Ives Goudeseune, voorzitter en trainer bij FLAC Ieper. “Er zijn geen grote wijzigingen in vergelijking met de eerste editie. Het programma is gelijklopend en vooral gericht op de kortere afstanden, aangevuld met werp- en springnummers. De andere disciplines komen vooral in onze tweede meeting in het weekend van 10 juli aan bod.”

Interclub

Met deze meeting trapt FLAC Ieper het outdoorseizoen in onze regio op gang. “Wij zijn inderdaad de opener van het outdoorseizoen. We organiseren dit met het oog op de provinciale kampioenschappen, die twee weken na onze meeting plaatsvinden. Zo krijgen de atleten de kans om zich voor het PK al eens te meten met hun concurrenten en te weten waar ze ongeveer staan. Eind april staat ook de interclub op het programma, waarvoor deze meeting ook een goede voorbereiding is.”

FLAC Ieper is klaar om volgende week zaterdag veel volk te ontvangen. “De voorbereidingen zijn vlot verlopen. We konden voldoende medewerkers engageren en alles lijkt goed voorbereid, dus we zijn er klaar voor. Alle categorieën, van pupillen tot masters, kunnen zich inschrijven. We zitten momenteel al aan een kleine 100 inschrijvingen. In de voormiddag komen pupillen tot aan miniemen aan de bak, terwijl in de namiddag de atleten vanaf cadet het tegen elkaar opnemen.”

Via atletiek.nu kan er online ingeschreven worden en het inschrijvingsgeld bedraagt 3 euro. “Maar FLAC-atleten kunnen gratis deelnemen”, voegt Ives eraan toe. “Bovendien is er ook gratis toegang voor toeschouwers, iets wat niet vaak meer gebeurt, maar als club willen we zo een mooie geste doen naar de eigen atleten en naar alle supporters. Inschrijven kan trouwens nog tot net voor de wedstrijd.”

De 63-jarige voorzitter verwacht ook heel wat eigen atleten aan de start. “Mannen als Simon Versavel, Brent Gayse, Jan Carly en Julien Durnez zijn al zeker van de partij. Op welke atleten van andere clubs zijn ingeschreven, heb ik nog niet echt zicht. Als club is het alvast mooi dat we weer dit soort meetings kunnen organiseren, want het zijn lastige jaren geweest voor sportclubs en verenigingen in het algemeen. Bij FLAC Ieper zien we na corona nu plots een stijging van 10% in het aantal aansluitingen, dus dat is een positieve evolutie en het resultaat van ons harde werk met gediplomeerde trainers”, besluit Ives Goudeseune. (Sam Bracke)

Info en inschrijvingen via https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/37297/.