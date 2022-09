FLAC Ieper organiseert de Beker van Vlaanderen: “Dit is een grote eer”

Zaterdag 24 september vindt op de atletiekpiste van FLAC Ieper de finale van de Beker van Vlaanderen voor pupillen & miniemen plaats. Alle atleten die zijn aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga (VLAC) mogen deelnemen. Een hele eer voor FLAC Ieper. Voorzitter Ives Goudeseune is dan ook terecht een meer dan tevreden man.

Ieper is zaterdag the place to be. FLAC Ieper mag namelijk de finale van de Beker van Vlaanderen voor pupillen en miniemen organiseren. Een unieke gebeurtenis voor een West-Vlaamse club. “Wij hebben ons kandidaat gesteld en zijn als winnaar uit de bus gekomen”, vertelt voorzitter Ives Goudeseune. “Ik heb geen idee hoeveel clubs zich opgegeven hebben, maar het is voor ons alleszins een eer om zo’n groot evenement te mogen organiseren. Dat is volgens mij zelfs nog nooit gebeurd in West-Vlaanderen. Het wordt ieder jaar ingericht door de VAL, maar voor onze club is het de eerste keer. In 2014 mochten we al eens het Vlaams kampioenschap voor cadetten en scholieren organiseren, maar dit is nieuw voor ons. Het zou mooi zijn als we ooit nog eens een Belgisch kampioenschap in Ieper kunnen laten plaatsvinden. Dat is toekomstmuziek, maar dromen mag altijd. Onze club blijft namelijk maar groeien. We zijn de goede weg ingeslagen.”

De Beker van Vlaanderen voor pupillen en miniemen doet niet bij iedereen een belletje rinkelen. Wat houdt dat juist in? “Elke club uit Vlaanderen stelt een ploeg op en er worden punten gegeven aan de best presterende atleten”, weet Goudeseune. “Op het einde van de dag wordt er een klassement opgemaakt. Wie op kop staat, wint simpel. Het gemiddelde van de ploeg moet hoog liggen, om aan het langste eind te kunnen trekken. Wij hebben ambitie. Er gaan ongeveer 90 atleten van FLAC deelnemen. We hopen het vuur aan de schenen te kunnen leggen van onze voornaamste concurrenten. Een overwinning zou mooi zijn, maar met een dichte ereplaats zullen we ook al tevreden zijn.”

Bussen ingelegd

Naast een 500 atleten zullen er nog heel wat sympathisanten in Ieper terug te vinden zijn. “Het zijn allemaal jonge mensen die nog niet met de auto rijden, die meedoen. Ouders en/of grootouders zullen dus ook naar onze mooie stad afzakken. Er worden eveneens heel wat bussen ingelegd. Ik denk dat er een 900 mensen aanwezig zullen zijn. Het wordt hectisch, maar we zijn tot in de puntjes voorbereid.”

“Om 9.30 uur vindt er een algemene opwarming plaats. Alle aanwezige atleten kunnen daaraan participeren. Die opwarming zal op muziek gedaan worden. Daarna zal er een ploegenvoorstelling zijn en om 10 uur begint de wedstrijd. Om 18 u. 30 wordt de hopelijk geslaagde dag afgesloten met een prijsuitreiking. We zijn er klaar voor! Ik hoop dat de atleten er ook zin in hebben, maar dat zal wel.” (lacht)