Flac Hoppeland organiseert Mondi Run op zondag 4 juni

Flac Hoppeland organiseert voor de 18de keer een halve marathon, tot en met 2021 stond dit bekend als de McBride Run en gaat sinds 2022 als de Mondi Run door het leven. Dit jaar is de Mondi Run op zondag 4 juni.

“We organiseerden 16 keer samen met Flac-kern Ieper de McBride-Run”, schetst Kristof Baes van Flac Hoppeland. “Na twee jaar onderbreking door de coronacrisis werd de samenwerking met kern Ieper stopgezet. De firma McBride stopte ook na 16 mooie jaren de sponsoring. Sinds 2022 werd Mondi onze hoofdsponsor. De voorbereiding richting 4 juni loopt goed. We hebben uiteraard al onze jarenlange ervaring.”

Tussenafstand

Er zijn dit jaar twee belangrijke wijzigingen. “Naast de halve marathon en de 7 kilometer organiseren we voor het eerst een 14 kilometer-loop. Vorige jaren kregen we dikwijls de vraag van mensen die net iets meer wilden dan een 7 kilometer-loop, maar een halve marathon te hoog gegrepen vonden om een tussenafstand te organiseren. We zien wel wat het wordt en dit wordt nadien natuurlijk geëvalueerd. De halve marathon bestaat uit een kleine en een grote lus, de 7 kilometer uit een kleine lus en de 14 kilometer bestaat uit een grote lus. Het is een prachtig parcours in het Poperingse landschap, tussen de hoppevelden en een passage door het domein De Lovie. De halve marathon is officieel opgemeten en geldt als het officiële PK.”

Vooraf inschrijven

Een tweede belangrijke wijziging is de start- en aankomstplaats. “Mondi wenste meer animo rond de aankomstzone. Veel atleten trokken na aankomst onmiddellijk naar de Maeke Blyde-zaal. Vanaf dit jaar proberen we alles te concentreren rond de Maeke Blydezaal in de Doornstraat en verlaten we dus de Grote Markt. Er wordt niet meer gelopen in de Veurnestraat. De atleten met de beste prestatie ontvangen een geldprijs. Elke deelnemer krijgt een goodiebag en uiteraard krijgen de lopers veel aanmoedigingen onderweg. Er kan vooraf ingeschreven worden tot en met zondag 28 mei. De dag zelf kan ook nog ingeschreven worden, maar dan betaal je wel iets meer voor je deelname”, besluit Kristof Baes. (API)

Info: flachoppeland.be/mondi-run-parcours/