Filip Vercruysse pakt opnieuw Belgische titel marathon

De winst bij de mannen op het BK marathon in Eindhoven ging naar Filip Vercruysse uit Vlamertinge in 2u20’08”. Simon Mestdagh (Houtland AC) uit Oostkamp maakte zijn debuut op die afstand en werd knap derde.

Vercruysse, die in de totaalstand als 14de over de eindmeet kwam, woont momenteel in Berlijn waar hij werkt aan een onderzoeksproject van de Technische Universiteit van Berlijn. Dat is ondertussen sinds kort achter de rug zodat de West-Vlaming zich wat meer op de lange afstandswedstrijden kon concentreren. In Berlijn zelf was hij onlangs de beste Belg en nu in Eindhoven kon hij zijn nationale marathontitel verlengen. De 39-jarige atleet van FLAC won vorig jaar de eerste editie van de Port of Antwerp Night Marathon die meteen gold als het Belgisch kampioenschap. Vercruysse finishte toen in 2u24’11.

Nu liep de atleet, uiteraard op een ander parcours, een snellere tijd. En werd hij tussen de 144 Belgen die aan het BK deelnamen meteen ook winnaar in zijn leeftijdscategorie M35. Vercruysse had 14 seconden voorsprong op Gert Devos, die in Eindhoven reeds eerder goed was voor goud in 2017 en 2019. Simon Mestdagh (31) vervolledigde het podium. Hij werd derde in 2u20’55.

Parcoursrecord

Aan de internationale marathon in de lichtstad namen duizenden lopers deel. Het parcoursrecord in Eindhoven stamt uit 2012. Toen wist Dickson Chumba met een tijd van 2u05’46 de wedstrijd naar zijn hand te zetten. De Keniaan Karanja was dit jaar de snelste, zij het in 2u06’55. Zijn landgenote Paskalia Chepkogei finishte als eerste vrouw in 2u22’47 en dat was wel een nieuw parcoursrecord. De Belgische titel bij de vrouwen was voor de Limburgse Katrien Van Proeyen (2u36’09).

Filiep Vanhonacker (Atletiekvereniging Zuid-West) werd achtste bij de Belgische mannen en eerste in de leeftijdscategorie M40. Rudi Van Bruwaene uit Tielt, die begin september 70 jaar werd, was in zijn leeftijdscategorie goed voor goud. (ACR)