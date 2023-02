Familie Leyseele over hun liefde voor de atletiek: “Het lopen zit ons in de genen”

Erik Leyseele, zijn zoon Kurt en de kleinkinderen Wout en Lisa hebben de liefde voor het lopen en de atletiek gemeen. De drie generaties zijn lid van AC Beernem en zo goed als alle dagen in beweging.

Wout Leyseele (17) wordt als een eerstejaars junior begeleid door Johnny Vergison en zijn zoon Arne. Hij was vorige maand op het PK indoor in Gent goed voor goud op de 60 meter (7”37) en de 200 meter (23”18). Op beide afstanden zette hij tevens het clubrecord scherper. Papa Kurt (48) deed hem dat na bij de M45 op de 200 meter in 28”07.

“Hiermee breng ik mijn aantal titels op de piste op zeven. Ik was ook al eens de beste van de provincie op de 3.000 meter steeple. Daarnaast gaat mijn voorkeur naar het veldlopen en de straatlopen van ongeveer tien kilometer.”

Het lopen zit in de genen. Wout is ondertussen in volle voorbereiding op het BK indoor van zondag 5 maart in Gent. “Mijn krachtschema’s in de fitness zijn verschillend en worden nu iets zwaarder, met meer gewichten erbij”, vertelt hij.

Op voeding letten

“De trainingsschema’s worden lastiger en intensiever. Verder neem ik de nodige rust en let ik op mijn voeding.” Wout zijn ambitie op het BK is om op de 60 meter en de 200 meter bij de eerste tien te eindigen. “Een medaille als een eerstejaars lijkt me iets moeilijker. Op de eerste plaats komt sowieso een verbetering van mijn eigen tijd.”

De zus van Wout, Lisa (15), koos op het PK voor de 400 meter en liep er een mooie 1’10”42 bij de cadetten. “Ik ben nog niet zolang met die afstand en de 800 meter bezig. Mijn doelstelling is in de eerste plaats om het clubrecord op die ene baanronde te verbeteren. Binnen hooguit twee jaar hoop ik ook aan steeple te kunnen doen.”

“Hoe ouder ik word, hoe minder tegenstand er is en dat motiveert niet” – Erik Leyseele

Erik Leyseele is ondertussen mede door de andere leden van de familie bijna tien jaar weer aan het lopen nadat hij 23 jaar zijn spikes had opgeborgen. Ondertussen zit hij bij de Masters aan 37 diverse titels. In juni wordt hij 75 jaar en loopt hij dus in een hogere leeftijdscategorie. “Ik hoop ook daar nog verschillende wedstrijden zowel op de piste als in de cross te winnen zodat ik aan 40 kom of zelfs meer.”

“In het verleden liep ik meer langere koersen, maar gezien mijn leeftijd moet ik die afstanden wat beperken. Ondertussen komt er toch wat sleet op en hoe ouder ik word, hoe minder tegenstand er is. Het is wat demotiverend als je jezelf moet verslaan. Eind september is er het EK in Pescara in Italië. Dit zou ik graag meemaken”, besluit Erik Leyseele.

(Alain Creytens)