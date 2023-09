Familie Dekie neemt ieder jaar deel aan loopwedstrijd in Batalha: “Het is een traditie geworden”

Tijdens de maand augustus trekken Gunther Dekie en Marlene Santo elk jaar opnieuw met het hele gezin voor drie weken naar Portugal. Marlene is geboren in het Portugese Leiria en de streek rond deze stad is dan ook de tweede thuis van het gezin. De vakantie staat vooral in het teken van de familie, maar er wordt ook volop genoten van de zon, de zee en de mooie natuur en cultuur. Op 15 augustus staat in het naburige Batalha ieder jaar een loopwedstrijd op het programma. Al verschillende jaren nemen de drie zonen Tiago (14), Telmo (13) en Tomás (8), allen aangesloten bij atletiekclub AV Molenland, deel aan die wedstrijd. En met succes, want de naam van Tiago en Telmo prijkt al meerdere keren op de erelijst.

Als Tiago en Telmo in hun oranje-blauwe wedstrijdtruitje aan de start staan in Batalha, dan weten de meeste Portugese atleten al meteen dat ze zullen strijden voor de tweede plaats. Tiago won er deze zomer voor de vijfde keer op rij en Telmo voor de derde keer. “Aanvankelijk dacht ik dat het niveau van de Portugese atleten wat hoger was, maar deze keer liep ik zelfs twee jaar oudere atleten op ruime achterstand”, aldus Tiago. Ook Telmo won zonder veel problemen zijn wedstrijd. “Ik ben van bij de start weggespurt en had bij de finish ook een mooie voorsprong. Het is gewoon leuk om tijdens de vakantie ook een wedstrijd mee te pikken. Het blijft toch ook een internationale wedstrijd waarbij we ons niveau kunnen testen met dat van de Portugezen.” Kleine broer Tomás liep in zijn leeftijdscategorie naar een mooie vijfde plaats en was daar heel tevreden mee. “Ik ben niet zo competitief en voor mij is deelnemen veel belangrijker dan winnen”, zegt hij. Na de jeugdwedstrijden stond in Batalha ook de hoofdwedstrijd over 7,7 kilometer op het programma. Papa Gunther, een gewezen 400 meter-loper, stond er voor de derde keer op rij aan de start tussen heel wat Portugese berggeiten. “Naast de Tieltse Kerstcorrida is de wedstrijd In Batalha de enige waar ik ieder jaar aan deelneem. Deze wedstrijd is wel heel erg lastig, want het parcours loopt over een aantal heel pittige heuvels. Ik finishte als 174ste en hield toch nog zo’n 60 lopers achter me. Ik loop nog steeds heel erg graag, maar jammer genoeg wil mijn lichaam niet echt meer mee.”

Heel straf

De drie zonen vinden het leuk dat hun papa ook deelneemt aan de wedstrijd. “Papa was vroeger een uitstekende 400 meter-loper en ik vind het straf dat hij het nog aandurft om deel te nemen aan zo’n zware wedstrijd”, aldus Tiago. “Soms is het moeilijk om te geloven dat papa zo goed was”, pikt Telmo lachend in. “Het zou pas helemaal leuk en grappig zijn als mama volgend jaar ook zou meedoen, maar dat ziet ze niet zitten,” voegt Tomás toe. “En toch heeft ze veel talent”, zegt Gunther. “Laat haar drie maanden goed trainen, dan loopt ze me zo naar huis.” Tiago en Telmo hebben in Portugal ook heel goed getraind. “Het was niet altijd evident om de trainingen te combineren met de uitstapjes en het was ook enorm warm, maar ik heb zo goed als heel mijn trainingsprogramma afgewerkt”, zegt Tiago. “We konden er trainen in het mooie stadion van Leiria en dat is toch speciaal. Bovendien was papa er ook steeds bij om ons wat te pushen en om ons tips te geven”, vult Telmo aan. Komend weekend loopt Tiago het Belgisch kampioenschap op de 400 meter in Gent. “Ik ga er, zoals altijd, voor de eerste plaats, maar dat wordt zeker niet evident. De tegenstand is van hoog niveau en ik zal zeker een stuk onder mijn PR van 52”74 moeten duiken om in aanmerking te komen voor het podium.” Voor Telmo volgt het officieuze BK voor miniemen eind september. “Ik mag er aan twee disciplines deelnemen. Ik kies sowieso voor hoogspringen en voor het loopnummer twijfel ik nog tussen de 300 meter en de 1.000 meter. Op beide afstanden heb ik een van de snelste chrono’s van België achter mijn naam staan. Ook ik ga proberen om twee keer goud te pakken, maar dat wordt niet eenvoudig. We zien wel.”

Niet zo serieus

“Mijn broers zijn heel erg goed in atletiek. Voor mij hoeft het allemaal niet zo serieus te zijn”, aldus Tomás. “Ik ga graag naar de training van de club, maar op vakantie heb ik weinig zin om te lopen. Ik speel liever op het strand.” (GD)