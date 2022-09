Ezelsfeesten openen sportief met halve marathon

“De halve marathon Rapper dan een Ezel is al 39 jaar een vaste waarde binnen de Ezelsfeesten”, vertelt Johan Bossuyt.

“Recreanten kunnen vroeger op de avond kiezen voor de Ezelsjogging van drie tot zes kilometer. Er zijn ook twee aflossingswedstrijden waaronder één voor basisscholen. Nieuw dit jaar is dat we een speciale prijs toekennen voor de eerste Kuurnse dame en heer die over de finish komen van de halve marathon. Naast een T-shirt krijgen ze ook een geschenkmand, een mooie extra motivatie”, lacht Johan.

“Door de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden in de centrumstraten van Kuurne moesten we op zoek gaan naar een nieuwe start- en aankomstplaats. Zowel de Ezelsjogging als de 39ste halve marathon Rapper dan een Ezel zullen dit jaar starten en eindigen op het Weggevoerdenplein aan de brandweerkazerne. De aflossingskoers voor scholen vindt plaats in de Kerkstraat en op het Marktplein.” De eerste loopwedstrijden op vrijdag 30 september gaan van start om 18.15 uur. Het startschot voor de halve marathon wordt gegeven om 19.30 uur. (BRU)

Inschrijven kan tot en met maandag 26 september via www.rapperdaneenezel.be. De dag zelf inschrijvingen is niet mogelijk.