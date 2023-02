Evy Pieters (35) zegt competitiesport vaarwel: “Ik wil de switch maken naar een leven als trainer”

Het EK veldlopen voor clubs in Spanje en het BK korte cross in Brussel zijn de twee laatste wedstrijden uit de atletiekcarrière van Evy Pieters. De 35-jarige Eernegemse focust zich nu op de coaching van atleten. “Ik heb ambitie om door te groeien.”

Evy Pieters, leerkracht chemie en biologie in het Koninklijk Atheneum Oostende, behaalde een master in de lichamelijke opvoeding en traint sinds 2017, samen met echtgenoot Thijs Vandermeersch, de afstandslopers van het Roeselaarse AVR.

“Ze trainen op persoonlijke schema’s. Naast de twee clubtrainingen per week werken ze een individueel schema af dat door ons gemaakt wordt. Momenteel hebben we zo’n 20 atleten onder ons, vooral jongens, maar ook vijf meisjes.”

Jaartje bijplakken

Zondag neemt Evy, die een verleden als tennisster heeft en pas op haar 24ste begon te lopen, met drie clubgenotes van AVR, Hanna Vandenbussche, Saskia Vens en Emma Boone, deel aan het EK veldlopen voor clubs in Oropesa del Mar, een badplaats tussen Valencia en Barcelona. Voor Evy wordt het haar eerste EK. Nochtans was ze er een jaar geleden in Portugal ook al bij.

“Eind 2019 hebben we ons voor het EK geplaatst, maar toen brak corona uit. Eind 2021 kregen we het bericht dat we begin 2022 mochten deelnemen in Oeiras. Het leek na een tweede zwangerschap mooi om er nog één keer vol voor te gaan. Alleen testten Veerle Dejaeghere en Hanna Vandenbussche net voor de afreis positief op corona. Zij zijn thuis moeten blijven, terwijl ik negatief was. Alleen volgde de dag voor het EK nog een test ter plaatse en testte ik ditmaal positief.”

“Het gevolg was dat alleen Saskia Vens en Julie Voet, die in extremis nog was opgeroepen, mochten lopen. Op dat moment valt de wereld even op je hoofd, want het was mijn bedoeling om na die wedstrijd te stoppen. Veerle zei dat ik gewoon verder moest doen. Zij pepte me op en raadde me aan om enkele weken na dat EK aan het BK veldlopen deel te nemen. Het was mijn slechtste wedstrijd ooit, maar met de dames van AVR konden we ons toch kwalificeren voor dit EK voor clubs.”

“Ik heb de voorbije maanden serieus zitten aftellen”

“Ik kon niet anders dan er nog een jaartje bij te plakken en dus waag ik dit weekend een nieuwe poging om afscheid te nemen, al loop ik eind februari ook nog mee op het BK in Brussel. Het is tijd dat het gedaan is. Deze winter voelde net iets te veel als het jaar te veel.”

De redenen voor die moeizame winter hoeven niet ver te worden gezocht. “Onze kindjes zijn vaak ziek, wat het er niet makkelijker op maakt om alles te blijven combineren. Bovendien hebben die topsportjaren wel wat sporen nagelaten. En nog belangrijker: het is tijd voor nieuwe uitdagingen. Ik maak de switch naar een leven als trainer. Tot nu combineerde ik beide zaken, maar ik merkte op wedstrijden te vaak dat ik niet meer op mezelf gefocust was.”

Opleiding in Londen

“Deze winter hebben Thijs en ik onze opleiding voor het trainer A-diploma afgerond en in oktober kreeg ik vanuit de federatie een aanbod om internationale opleidingen te volgen. De komende twee jaar zal ik me daarop focussen.”

“Na Tokio is het BOIC tot de vaststelling gekomen dat er slechts 13 procent vrouwelijke coaches op het hoogste niveau waren. Veel te weinig. Daarom zullen er 39 trainsters uit de hele wereld de opleiding volgen. Ik ben een van hen. In februari vertoeven we een week in de buurt van Londen. Ik heb ambities om door te groeien.”

(TV/foto GC)