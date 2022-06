Evi Milh schittert met WIK Oostende op Europees kampioenschap trampoline en tumbling

In het Italiaanse Rimini vond het Europees kampioenschap trampoline, tumbling en dubbele mini trampoline plaats. Vier Oostendse gymnasten namen eraan deel en leverden schitterende prestaties.

Junioren Rien Denolf en Brent Deklerck, beiden lid van WIK Oostende, deden het uitstekend op de trampoline. Rien, 14 jaar en eerste deelname aan een EK, sprong twee prima reeksen, maar kon zich net niet plaatsen voor de halve finale. Brent, 15 jaar, dwong in de voorronde wel zijn stek af voor de halve finale. Hij werd vierde en greep daarmee net naast het podium, maar kon zo wel doorstoten naar de finale. Een sterke prestatie, want geen enkele Belg deed hem dit ooit voor!

De opwarming voor deze finale op de trampoline ging door tijdens zijn finale, dubbele mini trampoline, waarin de WIK-gymnast vice-Europees kampioen werd. Eerder op de week was Brent de spilfiguur in de teamcompetitie DMT, waarin België het goud veroverde.

Jara Deneire

Seniore Jara Deneire (16 en lid van WIK Oostende) sprong een heel mooie reeks en mag tevreden terugblikken op haar eerste EK. In de discipline tumbling mocht de Oostendse Evi Milh (Turnclub De Zeester) aan de slag met huidig Europees en Belgisch kampioen Tachina Peeters (Gymplus) en Laura Vandevoorde (Turnkring Oostakker).

Tijdens de kwalificaties wisten ze zich met een knappe prestatie als derde land te plaatsen voor de teamfinale van vrijdag. Het trio was op het vorige EK in 2021 in het Russische Sochi nog goed voor brons. In Rimini wilden ze minstens even goed doen. Elke gymnast mocht één keer springen en per reeks werden er punten toegekend op basis van de score van de reeks ten opzichte van elkaar. Ons land deed het prima en kreeg uiteindelijk tien punten, wat goed was voor brons, na Groot-Brittannië met twaalf punten en Europees kampioen Frankrijk met veertien punten.

Evi Milh

Evi Milh (21) deed in de lagere school aan topsport toestelturnen, tot aan het zesde leerjaar. Daarna moest ze naar Gent trekken en dat was niet meteen een optie. Ze zette een stapje terug naar het B-niveau om uiteindelijk een jaar nadien door een Franse trainer opgepikt te worden om in tumbling aan de slag te gaan. De prestatie in team is voor haar alvast een opsteker omdat ze vorig jaar drie maanden out was met een beenvliesontsteking. Onder leiding van kinesist Jeroen Janssens en haar vader Wim Milh, als hoofdtrainer bij Turnclub De Zeester, moest ze alles heropbouwen. Met succes zo blijkt nu. (FRO/ACR)