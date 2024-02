Estelle Depypere pakt zilver op PK indoor atletiek: “Mijn coach haalt mijn sterkste punten naar boven”

AV Molenland loopt de laatste weken enorm in de kijker met heel wat mooie prestaties in het veld en op de indoorpiste. Een van de revelaties van dit seizoen is ongetwijfeld Estelle Depypere (15). Op het West-Vlaams kampioenschap indoor haalde ze een bijzonder knappe zilveren medaille op de 60 meter. Haar chrono van 8”07 maakte die prestatie nog indrukwekkender.

“Ik wist niet heel goed wat ik moest verwachten van het PK indoor. Ik ben immers een groentje en heb nog maar weinig ervaring met competitie. Ik liep afgelopen zomer een aantal keer outdoor, maar indoor had ik nog nooit gelopen”, zegt ze. “In de reeksen van de 60 meter liep ik 8”20 en tot mijn verbazing was dit voldoende voor een finaleplaats. Dat gaf me een enorme boost om me daarin volledig te geven.”

En hoe! Ze liep naar een bijzonder scherpe 8”07 en behaalde daarmee een zilveren medaille. “Dat was zo onverwacht en uiteraard was ik heel trots. Het feit dat alle andere AVMO-atleten zo hard voor mij gesupporterd hebben, maakte het allemaal nog mooier.”

Kwaliteiten

Dat Estelle over heel wat sprintkwaliteiten beschikt, wist trainer Matthew Bouckhuyt al langer. Alleen leek ze dat zelf aanvankelijk niet te geloven. “Dat klopt. Matthew heeft me van bij het begin gezegd dat ik op de korte afstanden mooie tijden kon lopen. Weet je, ik was met atletiek begonnen zonder dat ik echt de intentie had om aan wedstrijden deel te nemen. Eenmaal ik er echter mee begon, smaakte het naar meer. Je wil gewoon alleen maar beter doen en het is heel motiverend om te trainen met een bepaald doel voor ogen.”

Bij AV Molenland is Estelle in een heel leuke groep terechtgekomen met heel wat meisjes van dezelfde leeftijd. “Het is een heel hechte groep en we horen elkaar ook heel vaak buiten de atletiek. Bovendien hebben we met Matthew een erg goeie en inspirerende trainer. Hij steekt enorm veel tijd in de trainingen en hij coacht ons ook heel goed. Het is opmerkelijk hoe hij meteen zag wat mijn sterkste punten waren en hij doet zijn uiterste best om deze naar boven te halen.” (GD)