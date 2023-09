Emma D’haene: “Belgische titel overtreft mijn stoutste dromen”

De Kortrijkse Emma D’haene werd vorig weekend in het Waalse Jambes Belgisch kampioene bij de beloften op de 1.500 meter.

Voor de atlete van Atletiek Zuid West is dit haar eerste Belgische titel. “Ik kwam aan de start met de derde tijd achter mijn naam. Dat ik dan toch aan het langste eind zou trekken, overtreft mijn stoutste dromen”, glundert de 20-jarige studente logopedie. “Het werd een heel tactische wedstrijd waarin ik 700 meter naast Heleen Vermeulen zou lopen. Daarna kwam Lucie Grandjean naar voor tot op 450 meter voor de finish. Daarna waagde ik mijn kans en hield stand tot op de meet na een langgerekte spurt.”

Heel warm

“Ik geef twee atletes het nakijken die een veel betere persoonlijke records achter hun naam staan hebben, dus was ik zeker geen topfavoriete. Het was heel warm om 15.30 uur in de namiddag dus toptijden lopen was van ondergeschikt belang. Dat ik het dan kan afmaken is toch wel de kers op de taart. Vorig jaar werd ik al eens tweede bij de U20 in Kortrijk en deze winter moest ik nog Heleen voor mij dulden op de 1.500 meter.”

Lessenrooster

“Voor mij zit dit zomerseizoen er nu op. Ik kan niet anders dan heel tevreden terugblikken op deze campagne. Al vroeg in het seizoen liet ik een beetje onverwacht een besttijd van 4’30”93 noteren op de interclub in Lanaken. Acht seconden beter dan ooit tevoren. Op de 800 meter was dat 2’13”21, maar veel dubbele baanrondes liep ik niet. De focus ging volledig naar de 1.500 meter. Alle andere afstanden waren in functie daarvan. Mijn papa Filip is mijn trainer. Niemand kent mij beter dan hij. Hij weet wat ik kan en niet kan, wat ik mag en niet mag trainen. Geen gedoe met vaste trainingen. Ik heb geen vast lessenrooster waardoor trainingen kunnen wijzigen…”

“Waarop ik mijn pijlen volgend seizoen wil richten? Daarmee ben ik nog niet bezig. Ik wil nu vooral eerst genieten van deze titel”, aldus Emma D’haene. (ELD)