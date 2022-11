Emma Boone (KAVR) mikt hoog in CrossCup: “Al een tijdje het idee om de Mont Ventoux op te lopen”

Volgens de oma van Emma kon haar opa Roger Deseyne ook goed lopen. Hij won ooit eens een kermisloop en kreeg toen als eerste prijs… twee pakjes sigaretten! Zijn kleindochter vertelt met veel plezier deze anekdote, maar houdt het alvast bij een gezonde levensstijl. “Blijkbaar was de REO Veiling toen nog geen sponsor van sportwedstrijden. Gelukkig nu wel, mijn prestaties zouden anders wellicht niet zo goed zijn”, lacht de straks 25-jarige Emma Boone.

“Begin juli kon ik zegevieren bij de dames in de Franco-Belge Run in Wervik en werd algemeen als 11de afgevlagd. Daarna trok ik met KAVR op sportstage naar Vittel in Frankrijk. Een week samen goed trainen, onze grenzen verleggen en afzien zorgt voor een sterke band. En al was het dit keer echt heet, het was fantastisch leuk. Begin augustus werd ik 12de op het BK 10 km op de weg om een week later met een 8ste plek op de meeting van Rieme mijn record op de 1.500 meter scherper te stellen tot 4’52”30.”

“Op 20 augustus behaalde ik de West-Vlaamse titel op de 10.000 meter in een tijd van 37’14”01. Op het PK estafettes kroonden wij ons met de KAVR-ploeg ook tot kampioen op de 4 x 800 meter. Ik bleef maar mijn puike conditie verzilveren, want op de meeting in Deinze begin september liet ik een nieuwe besttijd van 10’02”61 op de 3.000 meter noteren.”

“De halve marathon Rapper dan een Ezel in Kuurne had ik met rood aangestipt. De voelde mij echt goed en ik liep naar een 54ste plaats algemeen op meer dan 400 deelnemers, maar ik mocht als eerste bij de dames het podium beklimmen”, vertelt de pas afgestudeerde klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent.

“Straks wil ik ook goed presteren in het veldloopseizoen. Met een tweede plaats met de KAVR-ploeg in de Brussels Ekiden en een vijfde plaats in Aalter mag ik best tevreden zijn. Ik zou graag goed presteren in de CrossCup, een organisatie van KAVR. Deelnemen aan de organisaties van mijn club vind ik belangrijk.”

“In de toekomst hoop ik ooit marathons te kunnen lopen. Ik hou van uitdagingen en wil ooit de legendarische afstand lopen. Het verhaal van de boodschapper Pheidippes, die de afstand tussen marathon en Athene liep, om de overwinning van de Grieken in de Eerste Perzische Oorlog te melden, waarna hij dood neerviel inspireert mij. In het voorjaar liep ik mijn eerste halve marathons. Ik finishte als 3de in de Sofico Halve Marathon in Gent en werd 4de in de Generali Halve Marathon in Genève in Zwitserland. En in september volgde dus mijn eerste overwinning, in Kuurne.

Daarnaast zit ik ook wel met sportieve uitdagingen, die niet wedstrijdgerelateerd zijn, in mijn hoofd. Ik speel al een tijdje met het idee om de Mont Ventoux op te lopen. Wie had dat gedacht toen ik negen jaar geleden als jeugdige tiener voor het eerst met een vriendinnetje meetrok naar de jeugdtrainingen van KAVR?”

