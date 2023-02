Emma Boone (25) kijkt uit naar EK veldlopen voor clubs in Spanje: “Met AVR-vriendinnen op pad”

Zondag vindt in Oropesa del Mar het EK veldlopen voor clubs plaats. Het Roeselaarse AVR, met Emma Boone, Evy Pieters, Saskia Vens en Hanna Vandenbussche, verdedigt de Belgische eer in Spanje. “AVR is een mooi voorbeeld van hoe je met een goeie sfeer betere resultaten kan bereiken”, aldus Boone.

Oropesa del Mar, een badplaats tussen Barcelona en Valencia aan de Costa del Azahar, vormt zondag het decor van de 58ste Europese veldloopkampioenschappen voor clubs. 399 atleten van 77 clubs uit 22 verschillende landen prijken op de deelnemerslijst. De Belgische eer bij de vrouwen wordt voor het tweede jaar op rij verdedigd door de Koninklijke Atletiek Vrienden Roeselare (KAVR).

Het vorige EK, twaalf maanden geleden in Oeiras, liep echter uit op een sisser. Hanna Vandenbussche en oudgediende Veerle Dejaeghere testten drie dagen voor de wedstrijd positief op corona en konden niet naar Portugal afreizen. Juniore Julie Voet werd in laatste instantie opgeroepen, aangezien er drie atleten moeten finishen om voor het clubklassement in aanmerking te komen. Helaas. Daags voor de race testte ook Evy Pieters positief en stonden enkel Saskia Vens en Voet aan de start. In een hoogstand deelnemersveld werden Vens en Voet 46ste en 58ste.

Internationaal debuut

Geen nood, want enkele weken later snelden Hanna Vandenbussche (zesde), Saskia Vens (30ste), Evy Pieters (33ste) en Emma Boone (34ste) naar een nieuwe zege in het clubklassement op het BK veldlopen, goed voor een nieuw ticket voor het EK voor clubs. Pieters, die samen met echtgenoot Thijs Vandermeersch de jeugd van AVR traint, is aan haar afscheidstournee bezig en loopt enkel nog dit EK en het BK korte cross.

Vandenbussche liep in december de marathon van Valencia en is in volle voorbereiding op het BK, dat ze vier jaar geleden nog won. En terwijl Vens, een 34-jarige interieurarchitecte uit Roeselare, voor de tweede keer op rij aan dit EK deelneemt, staat Emma Boone voor haar internationaal debuut.

“Ik liep al eens de halve marathon in het Zwitserse Genève, maar het is de eerste keer dat ik met AVR en vriendinnen op pad ben”, vertelt de 25-jarige Roeselaarse. “Met Saskia, Jana Vandepoele en Jolien Musseeuw kom ik heel goed overeen. Ik vind het enorm leuk om dit met AVR te kunnen meemaken. We zijn een atletiekclub waarin iedereen een heel hechte band met elkaar heeft.

“Een marathon onder de drie uur is mijn grote droom”

“Op zaterdagochtend moet ik tegenwoordig vaak werken. Dat vind ik enorm jammer, want daardoor mis ik de clubtraining. Ik woon en werk nu wel in Gent, maar probeer op dinsdag of donderdag vaak vroeger te stoppen om toch nog maar eens naar de groepstraining te kunnen gaan.”

“De sfeer binnen AVR vind ik belangrijker dan de uitslagen op wedstrijden. AVR is een mooi voorbeeld van hoe je met een goeie sfeer betere resultaten kan bereiken. Een passie moet vooral leuk zijn. Toch zijn we daarnaast allemaal competitiebeesten en gunnen we het elkaar even hard.”

Voor de vriendin van 400 meter-loper Alexander Doom is het koffiedik kijken naar wat het AVR-viertal mag verwachten. “Het doel is om zo hoog mogelijk in het ploegenklassement te eindigen. Met Saskia, Evy, Hanna en mezelf hebben we een behoorlijk sterke ploeg, vind ik. Maar een inschatting van de tegenstand maken, is onmogelijk. We hopen allemaal op een beetje modder, zodat het een Flandriencross wordt. Maar volgens wat we op internet kunnen zien, zit er weinig hoogteverschil in het parcours en is het vooral de afstand die zal doorwegen. In België zijn de damescrossen zo’n zes tot zeven kilometer lang. Op dit EK gaat het om 9,1km. Wij kunnen dat aan. Dit is een heel mooie uitdaging.”

Lange afstand

Emma Boone legt zich niet specifiek op het veldlopen toe. Het is de lange afstand die haar het best ligt. In oktober snelde ze in de halve marathon van Kuurne naar een mooie 1u.19’20”. “Een marathon onder de drie uur, en liefst zelfs een stukje eronder, is mijn ultieme droom. Maar bij mij gaat het vooral om de zoektocht naar uitdagingen. Daarom wissel ik af tussen kortere en langere afstanden, tussen weg, piste en cross.”

“Ik doe sinds 2013 aan atletiek. Ik loop nu tien jaar en altijd bij AVR. Ik heb één keer gesprint en meteen vastgesteld dat die discipline niet mijn ding was. Hoe langer het duurt, hoe beter voor mij. Zelfkennis vind ik daarbij heel belangrijk. Intussen merk ik zelfs dat dit een sterkte van mij aan het worden is”, benadrukt Boone.

Beroepsmatig is Boone aan de slag als psychologe. “Als zelfstandige in Tondel, een groepspraktijk in Gent. Ik amuseer me, want het is een tof team en een leuke job. Een ideale opstap, want op termijn zou ik graag sportpsychologe worden.” Intussen blijft Boone een heel bezige bij. “Het plan was altijd om minder te lopen eenmaal ik een job had, maar het komt er niet van. Ik blijf altijd lopen. Het is een echte uitlaatklep, merk ik. Mentaal heb ik soms een heel zware job. Als ik loop, kan ik eens wegdromen, aan niets denken of net aan heel veel denken.”