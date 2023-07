Emile Vervaecke en Beryl Otieno winnen 10 km Strandloop in Zeebrugge

In een organisatie van Olympic Brugge, AC Sodibrug en de Sportdienst en Sportraad Brugge vond vrijdagavond de Strandloop Zeebrugge plaats. Meteen de openingswedstrijd van het Loopcriterium van de Kust. Ongeveer 250 deelnemers liepen bij zo’n dertig graden diverse afstanden. De 10 kilometer werd gewonnen door Emile Vervaecke uit Kuurne. Bij de vrouwen was de Brugse Beryl Otieno de snelste.

De Strandloop Zeebrugge was een loopwedstrijd waar iedereen aan kon deelnemen. Het gevarieerde parcours liet de deelnemers langs de zeedijk in Zeebrugge lopen, het brede strand en over de Saint Georges’ Day-wandeling, een promenade die tot in zee uitstrekt. De allerkleinsten begonnen in Zeebrugge tijdens een mooie zomeravond aan hun strandloop, gevolgd door de jongeren voor hun afstand van 800 meter. Daarna was er de start van de 5 of 10 km.

De winst op de lange afstand was voor Emile Vervaecke in 36’04”. Gezien de warme temperaturen toch wel een snelle tijd. “Vorig jaar deed ik enkele wedstrijden van het Criterium van de Kust mee. Vooral het parcours en de organisatie spraken mij aan. Dit jaar probeer ik ze allemaal mee te doen en zie ik wel waar ik eindig”, aldus de winnaar in Zeebrugge. “Ik loop sinds begin dit jaar onder leiding van Alexander Diaz Rodriguez die heel wat ervaring heeft in dit soort wedstrijden. Dit zou mij alvast moeten helpen.”

De Kortrijkzaan Semy Tlili werd tweede (36’50”), Nicky Moreel uit De Haan, een teamgenoot van Vervaecke, finishte als derde in 37’54”.

Alexander Diaz Rodriguez won de voorbije twee edities. De Bruggeling fungeerde de eerste kilometer als haas voor zijn ‘leerlingen’ en liep uiteindelijk de race uit aan de zijde van zijn zoon Billie. Bij de vrouwen werd Beryl Otieno vorig jaar tweede in Zeebrugge. Nu mocht de atlete van Olympic Brugge op het hoogste schavotje. Zij liep de afstand in 45’42” voor de Gentse Valery Audenaert (46’37”) en Nancy Van Eenoo uit Koekelaere (48’00).

De vijf kilometer bij de mannen werd gewonnen door Tijs Vanhulle voor Kylian Wyns en Pieterjan Dhaenekindt. Magdalena Pawlak kwam als eerde dame over de eindmeet voor Liesebet Catton en Noor Segers.

Nafi Thiam komt naar Brugge

Bij Olympic Brugge kunnen ze zich nu stilaan concentreren op hun volgende organisatie: het Allianz Belgisch kampioenschap atletiek AC dat bij hen plaatsvindt op de piste van Sport Vlaanderen in het weekend van 29 en 30 juli. In voorbereiding van het WK in augustus heeft onder andere Nafi Thiam haar komst reeds bevestigd. Welke proeven zij in Brugge afwerkt, heeft ze nog niet meegedeeld. (ACR)