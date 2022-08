Einduitslag Loopcriterium van de Kust laat op zich wachten: Strava moet uitsluitsel brengen

Omtrent de einduitslag van het SOK-Kustcriterium moet nog één en ander beslist worden. Blijkbaar zijn er betwistingen omtrent de resultaten van Beach Run in Bredene, waar een aantal atleten, door de afwezigheid van een seingever, niet de juiste afstand hebben gelopen.

Aanvankelijk zou de uitslag van de Beach Run in Bredene geschrapt worden, maar na protest van de atleten, is men teruggekomen op die beslissing. Volgens de organisatoren van het SOK-loopcriterium, de sportdienst van Koksijde, zouden de Strava-gegevens van de top 20, heren en dames, van Bredene, worden opgevraagd en afhankelijk daarvan zal de definitieve einduitslag opgemaakt worden. Het is mogelijk dat er nog belangrijke wijzigingen zijn en dat er andere atleten, zowel bij de dames als de heren, op het erepodium komen.

Bij Team Benny Fischer (eindwinnaar 2021) wordt alvast feest gevierd, want met Cindy Valerberghe, Sabrina Samaey, Sequaia Vanfraechem en Tamara Vereecke staan er vier atleten van de ‘Rode garde’ in de top 4. Bij de heren staan Thomas Vandille, Bjorn Parmentier en Mathieu Verstraete (ook leden van Team Fischer) in de top 15. Wordt vervolgd.