Eilandloop in Harelbeke belooft hoogspanning

Vrijdagavond 8 juli staat in Harelbeke de zesde editie van de Eilandloop op het programma. Het wordt uitkijken naar Semy Tlili die de zege wil pakken. Bij de dames dingt Helena Dewaele mee voor de prijzen. Haar vader Joost Dewaele wil zijn uitstekende vorm verzilveren met een dichte ereplaats.

Semy Tlili is vrijdagavond een van de favorieten op de 5,3 kilometer. De Kortrijkzaan van Tunesische afkomst wil blijven progressie maken.

Vorig weekend werd de 31-jarige Semy Tlili nog knap vierde op de sterk bezette Ten Miles van Dwars Door Zulte. “Toch zat er meer in”, vertelt Semy, die naast lopen ook nog voetbalt bij Kuurne.

Gauthier Verschuere

“Ik liet de kloof met de derde, Bram Laevens, op een bepaald moment te groot worden. Toen ik zag dat het vet van de soep was bij hem heb ik er nog alles aan gedaan om het gat terug te dichten, maar uiteindelijk strandde ik op een tiental seconden van hem. Toch mag ik tevreden terugblikken op deze wedstrijd.”

“Iedere week gaat het beter en beter, en weet ik mijn tijden te verbeteren. Ook vrijdag mik ik opnieuw op het podium. Maar kan ik winnen, dan laat ik dat zeker niet liggen. Mijn grootste concurrent zal alweer Gauthier Verschuere zijn. Het is een jonge gast die fel uit de hoek kan komen. Ik zal moeten proberen het tempo lang hoog houden.”

Van Kortrijk naar Brussel

“In de volgende wedstrijd van het Harelbeeks Joggingcriterium in Stasegem op 26 augustus zal ik op de 10 kilometer aantreden, in de laatste wedstrijd op 24 september in Hulste opnieuw de 5 kilometer.”

“Ik maakte pas twee jaar geleden kennis met de loopsport”, gaat Semy verder. “Door de beperkingen die de coronapandemie met zich meebracht, wilde ik mezelf uitdagen. Daar zaten enkele zotte dinges tussen. (lacht) In mei vorig jaar liep ik in één trek van Kortrijk naar Brussel. Ook van thuis naar onze Belgische kust was een uitdaging, net als mijn vele tochtjes in de Vlaamse Ardennen.”

Voetbal bij Kuurne

“Pas sinds dit jaar ben ik begonnen met wedstrijden lopen. Dat combineer ik nog steeds met voetballen bij Kuurne in vierde provinciale. Sinds kort ben ik aangesloten bij de loopcel van het Aqua Protect 3 Team. Daar probeer ik mij op te trekken aan Emile Vervaeke en Fabio Vandenbogaerde.”

“Verder heb ik niet echt doelstellingen. De trio triatlon van Menen staat nog in mijn agenda. Daar zal ik de 21 kilometer lange loopproef voor mijn rekening nemen. Op 25 september is er de Marathon in Nieuwpoort. Daar een duik onder de drie uur nemen zou mooi zijn. Als het even kan rond de 2u50”, besluit Semy Tlili.

“Stratenlopen zijn naast veldlopen wel mijn favoriete discipline”, vertelt Helena Dewaele. © ELD

De 15-jarige Helena Dewaele is momenteel op een hoog niveau aan het presteren. De Vichtse atlete van Atletiek Zuid West neemt vrijdagavond deel aan de 5,3 kilometer.

Vorig weekend stond er geen maat op de studente humane wetenschappen aan het O.L.V. Hemelvaartinstituut in Waregem. “Ik dacht vooraf dat ik misschien wel kans maakte op winst op de 4 kilometer van Dwars Door Zulte”, vertelt Helena, die de loopsport met de paplepel ingegeven kreeg.

Persoonlijke records

“Als dat dan lukt, ben je uiteraard supertevreden. Stratenlopen zijn naast veldlopen wel mijn favoriete discipline. Ik stond dit zomerseizoen al aan de start in Harelbeke, Hulste, Zulte en de Paascorrida in Deerlijk waar ik derde algemeen werd. Maar ook veldlopen kan me wel bekoren. Zo werd ik op het Belgisch kampioenschap 15de bij de scholieren.”

“Ik hou wel van het langere werk. Af en toe waag ik mij ook wel eens op de piste. Dit seizoen stelde ik al een aantal persoonlijke records scherper. Op de 800 meter bracht ik mijn chrono naar 2’42”02, op de 1.500 meter naar 5’22”11 en op de 3.000 meter naar 12’11”04 op het provinciaal kampioenschap in Roeselare waar ik derde eindigde. Op de piste lopen is best leuk. Telkens mijn tijden verbeteren motiveert me wel.”

Sterke concurrentie

“Momenteel train ik een drietal keer per week. Tweemaal met de club in Waregem onder leiding van Géry Waegebaert, en eenmaal met mijn nicht Louise Dewaele die trouwens in Dwars Door Zulte vierde werd. Ik ga ook wel eens op trainingspad met mijn papa of mama. Tijdens en voor de wedstrijden moedigen ze me aan en geven ze me veel nuttige tips, en die helpen. ”

“Vrijdagavond sta ik aan de start van de 5,3 kilometer van de Eilandloop. Die afstand mag geen probleem vormen. Meedingen voor het eindklassement van het Harelbeeks criterium doe ik niet, maar voor de dagzege ga ik wel, al zal dat niet eenvoudig zijn. Er is telkens sterke concurrentie. Eind juli staat er nog een 2.000 meter op de piste in Tielt op mijn programma. Ik wil me vooral goed voorbereiden op de crossen deze winter. Af en toe een corrida zal ook wel geprogrammeerd staan”, besluit Helena Dewaele.

“Ik heb stilaan het goede ritme te pakken”, vertelt Joost Dewaele. © ELD

Op de 10 kilometer is het uitkijken naar Joost Dewaele. De Vichtenaar wordt elke week beter. Vorig weekend werd hij nog knap vierde in Dwars Door Zulte op de 8 kilometer.

“Ik heb stilaan het goede ritme te pakken”, vertelt de 47-jarige Joost Dewaele. “Na een periode door gezondheidsproblemen met de luchtwegen en de tanden gaat het opnieuw de goede kant uit. Ik hervatte de competitie in Harelbeke op de 5 kilometer. Een week later was ik positief verrast door op het Belgisch kampioenschap 5.000 meter op de piste bij de +45 derde te worden. Een deugddoende opsteker waar ik na een tactische koers onverwacht iets kon betekenen.”

Focus op de winter

“Met dit eremetaal ben ik dan ook heel blij. Daarna was ik terug te vinden op een 12 kilometerwedstrijd in Wallonië waar ik eveneens positief verrast was op een glooiend parcours. Een paar weken geleden werd ik nog derde in Edelare op de Saladerun in winderige omstandigheden en een niet meteen vlakke omloop.”

“Het gaat niet met grote sprongen vooruit, maar toch ben ik tevreden. In Zulte kreeg ik een duidelijk signaal dat het goed gaat. Vrijdag neem ik de 10 kilometer voor mijn rekening. Een dichte ereplaats is het doel.”

“Deze zomer heb ik geen zware doelen gesteld. De focus ligt op de winter. Ik ga voor langere tijd met vakantie, en daar ben ik niet van plan om mijn loopschoenen veel aan te trekken.”

Vrouw en dochter

“Na die break ga ik wel opnieuw aanknopen met enkele wedstrijdjes, de puntjes naar de winter toe aanscherpen. Na een winter die goed begon, maar waar het vat op het einde leeg was, wil ik nu fris aan de veldlopen beginnen. Ik wil weer die drijfveer, mentaal en fysiek, op een zo goed mogelijk peil brengen. Maar eerst wil ik vrijdag nog eens alles uit de kast halen.”

“Ook mijn dochter Helena heeft de smaak te pakken, al merk ik dat ik haar best niet te veel push. Ik laat ze haar ding doen.”

“Dat we met zijn drietjes – ook mijn vrouw Ulrike Debie trekt op regelmatige basis de loopschoenen aan – dezelfde hobby hebben, maakt het allemaal heel mooi”, besluit Joost Dewaele.