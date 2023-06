Egems Atletiekcomité vreest voor toekomst Saladekermisloop: Is de 25ste editie de laatste?

Het Egems Atletiekcomité organiseert op zaterdag 24 juni voor de 25ste keer de inmiddels traditionele Saladekermisloop. Deze jubileumeditie heeft helaas een wrang bijsmaakje, want het regelmatigheidscriterium waarvan de wedstrijd deel uitmaakt stopt, en alleen overleven is volgens het comité niet mogelijk.

“Natuurlijk zijn we heel blij dat we ons zilveren jubileum mogen vieren, maar het is met een bezwaard hart, want het kan de laatste editie zijn”, zegt Daniël Van Hessche. “Het Running Center All Athletes Criterium van het Houtland, waarvan wij al twintig jaar deel uitmaken, houdt er dit jaar mee op. Enkele bestuursleden stoppen en er is geen opvolging. Voor ons is dat een groot probleem, want verder doen zonder overkoepelende organisatie is geen optie.”

Minstens honderd

“We zijn 26 jaar geleden – door corona is er een editie weggevallen – met de hulp van AV Molenland met de Saladekermisloop begonnen”, vertelt Thierry Ryckeboer. “Eerst deden we dat onafhankelijk, maar het aantal deelnemers bleef heel beperkt, waardoor het financieel moeilijk werd. Na vijf jaar zijn we de samenwerking aangegaan met het Criterium, en dat loonde meteen. Sindsdien mogen we altijd rekenen op meer dan honderd deelnemers, een aantal dat echt wel nodig is om het hoofd boven water te houden, financieel en qua sfeer en ambiance. En zonder deel uit te maken van een regelmatigheidscriterium krijgen we bovendien de deelnemers gewoon niet meer naar hier, doordat we de concurrentie met grote en spectaculaire evenementen genre 20 Kilometer van Brussel of Urban Runs niet aankunnen.”

“We zijn dus meer dan vragende partij voor mensen of verenigingen die ons willen ondersteunen. Alle ideeën zijn welkom. We willen alvast iedereen bedanken die ons al die jaren gesteund heeft: onze sponsors, de gemeente Pittem, AV Molenland, het criterium en niet te vergeten onze equipe en de vrijwilligers die al die jaren meegeholpen hebben.”

Nieuw bloed

“Niet alleen heeft de organisatie nood aan nieuwe ideeën, ook is ons bestuur op zoek naar nieuw bloed”, zegt Daniël Van Hessche. “We zijn 45 jaar geleden begonnen, met op vraag van AV Molenland een oefencross te organiseren – die helaas door corona ter ziele is gegaan. Een aantal mensen zijn er dus al heel lang bij en verjonging is zeker nodig. We kunnen niet zeggen dat de organisatie van onze Saladekermisloop niet goed gaat, maar we draaien te veel op routine en dat is nooit goed. Er zijn nieuwe, frisse ideeën nodig, en die kunnen alleen maar van nieuwe en jonge mensen komen. We doen dan ook op dit vlak een oproep naar gemotiveerde medewerkers.”

“Wat de loopwedstrijd betreft, is er niets veranderd. Om 16 uur lopen de kleuters en de lagere schoolkinderen. Voor alle kleuters zijn een medaille en een drankje voorzien. Bij de lagere schoolkinderen krijgen de eerste drie jongens en meisjes van elke reeks een medaille, en iedereen ontvangt een verrassing. Om 16.30 uur beginnen de recreatieve lopers aan een jogging van 3,3 kilometer langs het gekende parcours. Voor elke loper is er de traditionele salade of een fles wijn voorzien. Inschrijven en afhalen van de wedstrijdnummers kan in Het Buurthuis. Om 17 uur is het aan de geoefende lopers. Zowel de dames, de heren, de juniores, de seniores als de masters lopen 9,9 kilometer. Er zijn geldprijzen per categorie en een prijs voor de eerste Pittemnaar per categorie. Als het wedstrijdrecord sneuvelt, wordt de geldprijs verdubbeld. Op de omloop is er een bevoorradingspost en douchen kan in de Pittemse sporthal.” (JG)