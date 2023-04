Eerstesteenlegging nieuwe berging bij Atletiekclub Staden

Zaterdagavond vond bij Atletiekclub Staden de eerstesteenlegging plaats van de nieuwe berging. Dit jaar bestaat deze sportclub net iets langer dan een kwarteeuw.

In die periode wist men het ledenaantal uit te bouwen tot 175, onderverdeeld in recreanten, Vrije Sporters en VAL-atleten. Sinds 2006 beschikt men over een kunststof spurtzone, zes jaar later over een ‘echte’ kunststofpiste.

Gezien de uitbreiding moest er ook meer materiaal voorzien worden. Dat zal binnenkort kunnen ondergebracht worden in een nieuwe berging. Tevens komt er ook een nieuw sanitair blok.

Om dit financieel rond te krijgen werd er door de gemeente Staden een investeringstoelage van 100.000 euro toegekend, alsook een renteloze lening van 20.000 euro goedgekeurd. Zaterdagavond werd door het gemeentebestuur van Staden, samen met een delegatie van het ACS-bestuur en de sportraad, de eerste steen gelegd. (SBR)