Eerste Mondi Run op zondag 5 juni met start en aankomst in Poperinge: “Ronduit prachtig parcours!”

Op zondag 5 juni schiet de eerste Mondi Run uit de startblokken. De opvolger van de McBride-run start en eindigt in Poperinge. Er kan opnieuw gekozen worden tussen 7 en 21 km loopafstanden.

In de werkgroep van de Mondi Run zitten Geert Verkruysse, Henk Decoene, Noël Ryckeboer, Paul Decorte, Frank Vandewalle, Brian Ameys, John Lejeune, Marc Spenninck en Bert Vandromme. “De meeste zaten reeds in de werkgroep van de McBride-run” vertelt Bert Vandromme. “Henk Decoene is verantwoordelijk voor het parcours en alles daarrond. John Lejeune neemt het marktgebeuren voor zich met de start- en aankomstzone. Paul Decorte is zoals voorheen verantwoordelijk voor de Maeke Blydezaal en Noël Ryckeboer zal ervoor zorgen dat er warm water uit de douches komt. Marc Spenninck is verantwoordelijk voor het beheer van de sporttassen. Frank Vandewalle is onlangs toegetreden tot de werkgroep is verantwoordelijk voor de inschrijvingen de dag zelf. Vele taken worden uiteraard onder elkaar verdeeld.”

Zestien jaar ervaring

De voorbereiding verloopt momenteel heel goed. “We kunnen natuurlijk gelukkig teren op onze zestien jaar lange ervaring van de McBride-run. Er is al op vele verschillende manieren publiciteit gemaakt. Zo kregen alle inwoners van regio Poperinge een flyer in hun brievenbus via de post en hebben we natuurlijk ook via Facebook en Instagram al veel reclame gemaakt. Nieuw is het groot spandoek aan het einde van de Westhoekweg bij het binnenkomen van Poperinge. Je kan er deze dagen zeker niet naast kijken. Ook hangen er affiches en werd er een mail gestuurd naar de vroegere deelnemers van de Mc Bride-run. We hopen natuurlijk ook op flink wat mond-aan-mond reclame.”

PK halve marathon

Ten opzichte van vorige jaren is zowel de start als de aankomst op de Grote Markt in Poperinge. “In het verleden boden we voor zij die het wensten een koud buffet aan. Hiervan zijn we afgestapt. Wel zal er aan de Maeke Blydezaal een foodbar staan. De inschrijvingen verlopen momenteel wat stroef maar we panikeren niet. Er wordt vandaag veelal gewacht tot het laatste moment om in te schrijven. Deelnemen is zeker een must want het vernieuwde parcours is ronduit prachtig! Meedoen is ook altijd een mooie test om te zien hoe het gesteld is met je algemene conditie. Uit ervaring weet ik dat deelnemen je achteraf een fantastisch gevoel geeft, al heb je soms als de beesten afgezien. Voor de aangesloten VAL-atleten is het ook het PK halve marathon dat twee jaar na elkaar niet heeft plaatsgevonden. Er zijn geldprijzen, zowel algemeen als per categorie. Op onze website kan je deze terug vinden. Tot en met zondag 29 mei kan je inschrijven. De dag zelf kan er nog inschreven worden tot 15 minuten voor de start van de wedstrijd.” (KB)

Meer info op www.flachoppeland.be/mondi-run