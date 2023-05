Eerste Grote Prijs So Fresh So Clean bij MACW Nieuwpoort op 29 mei: “Hopen op nog extra inschrijvingen”

MACW Nieuwpoort organiseert op pinkstermaandag in De Lenspolder de eerste Grote Prijs So Fresh So Clean. Organisator Sandra Stals hoopt dat er nog een aantal inschrijvingen volgen.

MACW Nieuwpoort is samen met afdelingen Diksmuide, Veurne en Koksijde deel van de overkoepelende MACW-club. Sandra Stals (47) is er trainster en neemt de organisatie van de wedstrijden bij MACW Nieuwpoort op zich. “Ik ben vroeger zelf nog atlete geweest, met specialisatie op de 400 en 800 meter”, vertelt Sandra, die kinesiste is en in Oostduinkerke woont. “Samen met mijn man Kjell Provost geef ik training vanaf de cadetten. Ik ben ongeveer drie keer per week op de piste in sportpark De Lenspolder te vinden. Onze dochter Sterre is eveneens atlete, waardoor we met ons drie dus een gezamenlijke passie hebben.”

Paul Vanwalleghem

Na een eerste wedstrijd van het Leeuwtjescriterium volgen er de komende maanden nog enkele wedstrijden. Te beginnen met op pinkstermaandag 29 mei de Grote Prijs So Fresh So Clean. “De voorbije jaren kreeg dit evenement nog de naam Paul Vanwalleghem’s Coastal Jump Event. Paul Vanwalleghem maakte lange tijd deel uit van MACW Nieuwpoort, maar overleed helaas. Dit jaar wordt het evenement vernoemd naar So Fresh So Clean, dat is een lokaal bedrijf. Het begint om 13 uur en deelnemen kost 3 euro. De inkom voor het publiek bedraagt 5 euro. Volgende disciplines komen aan bod: 100 meter, 300 meter, 1.500 meter, polsstok, verspringen, hoogspringen, kogelstoten en speerwerpen. Ook de Zweedse Estafette staat op de agenda, dat is een estafette van 400-300-200 en 100 meter.”

Er heerst momenteel nog wat onzekerheid. “We hopen dat het kan doorgaan, want de inschrijvingen lopen nog niet zo vlot. De kalender zit deze periode overvol. Ons glas is halfvol, maar we houden er rekening mee dat we last minute annuleren. Meestal zitten we in juni, maar we moeten steeds kijken naar de vrije data in de kalender. Eerst worden de data van de internationale en beschermde nationale wedstrijden bekendgemaakt. Nu kozen we voor pinkstermaandag, omdat we dan nog niet in volle examenperiode vallen.” Daarna volgen er nog enkele wedstrijden bij MACW Nieuwpoort. “Op 11 juli is de tweede manche van het Leeuwtjescriterium, in augustus het PK aflossingen en eind oktober is er nog een jeugdwedstrijd”, besluit Sandra. (API)