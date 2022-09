Eerste geslaagde editie van volks- en estafetteloop in Rollegem-Kapelle

In het centrum van Rollegem-Kapelle ging zondagmiddag de eerste editie van de volks- en gemengde estafetteloop door.

Ondanks het wisselvallige weer kunnen de organisatoren toch terugblikken op een geslaagde editie. De kinderen beten zondag de spits af.

Na de G-loop was het de beurt aan een volksloop over 2,2 kilometer. Vanaf 15 uur stonden de meest spectaculaire wedstrijden op het programma. In verschillende categorieën namen ploegen van vier het op tijdens een estafetteloop.