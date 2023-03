Eerste editie van Trial Expo Roeselare aan de Expohallen: “Dit is het ballet van de motorsport”

Op 19 maart vindt in Roeselare de allereerste Trial Expo Roeselare plaats. Deze wedstrijd gaat door op en rond het MTB-parcours aan de Expohallen van Roeselare, Diksmuidsesteenweg 400, van 11 tot 16 uur. Iedereen is welkom.

“Trial is de meest elegante, maar eveneens een van de moeilijkste disciplines binnen de motorsport”, opent de organisator van het evenement Kristof Sinnesael (55) uit Roeselare en lid van de organiserende club Trial Sport Club Lichtervelde (TscL). “Men noemt trialrijden ook wel eens het ballet van de motorsport. Het is de bedoeling dat je over allerlei obstakels rijdt zonder een voet aan de grond te zetten. Daarvoor heb je heel wat behendigheid, evenwicht, durf en techniek nodig, gecombineerd met een goede controle over het gashendel, de remmen en de koppeling van je trialmotor. Alle toppers uit de motorfietswereld – is het nu snelheidracen, motorcross, endurorijden of woestijntrails – doen ook aan trialrijden omdat het de absolute basis is voor alle andere motordisciplines. De wedstrijd bestaat uit acht non-stops – wat we samen één ronde noemen – en die ronde moeten de deelnemers vier keer rijden. Wie bijvoorbeeld zijn voet op de grond plaatst, achteruit rijdt, of op een andere manier steun zoekt, krijgt strafpunten. Wie op het eind het minst strafpunten pakt, wint. Verder zijn de non-stops onderverdeeld volgens moeilijkheidsgraad met kleurpijlen. Van de gemakkelijkste route blauw, over groen, wit, rood tot geel die het allermoeilijkst is. Wij van Trial Sport Club Lichtervelde zijn een groep vrienden die wekelijks samen trainen en workshops geven aan iedereen die wil kennismaken met deze fantastische motorsport. Van jong tot oud, iedereen kan het leren en iedereen is welkom.”

Meer wedstrijden nodig

“We zijn een van de weinige clubs in België die over een eigen trialterrein beschikt die door onze leden erg gretig wordt gebruikt, maar het is ook superleuk om trialwedstrijden te rijden. Vandaar dat wij volop inzetten op het realiseren van enkele nieuwe wedstrijden, waarvan deze Trial Expo Roeselare op 19 maart een eerste realisatie is. Ik hoop dat we op een 40-tal deelnemers mogen rekenen en een honderdtal bezoekers, dat zou echt fantastisch zijn. Tijdens het evenement zal er naast de wedstrijd ook heel wat te beleven zijn dankzij onze sponsors met tentjes, infosessies, testmotoren, trialshops, hapjes en drankjes en een heel leuke vibe! Iedereen welkom dus”, besluit Kristof. (RV)