Echtpaar wint triatlon in Damme, Lotte Claes snelste in duatlon

Zondag werd in Damme voor de eerste keer naast de Viven Triatlon ook de Zekerhuis Duatlon gehouden. Die loop- en fietswedstrijd kwam in aanmerking voor de Lotto Duatlon Series. Beide organisaties startten om 13 uur. De één kilometer lange zwemproef in de triatlon werd in de Leopoldsvaart gehouden.

Na een fietsproef doorheen de polders ging het richting de aankomst aan het kasteel van Oostkerke. Ondanks de concurrentie van het BK kwarttriatlon in Libramont werden circa vijfhonderd individuele inschrijvingen genoteerd. In de triatlon waren Tom Mets en zijn echtgenote, de uitgeweken West-Vlaamse Lore Vanclooster, de favorieten. Beiden waren ervoor ook al sterk in de City Triatlon in Leuven.

In de Viven Triatlon waren het Dries Demeulenaere, Tom Mets en Camiel Vandenbussche die het snelst uit het water kwamen. Eenmaal op de fiets was Mets echter niet meer bij te houden. De LTT Deinze-atleet zegevierde in 1:52’01 voor een in de slotloop nog sterk oprukkende Tom Defoort uit Knokke-Heist.

Bruggeling Vandenbussche werd derde voor zijn TBT-clubgenoot Loewis Kinget. Bij de vrouwen nam de Izegemse Linde Herreman meteen het voortouw. Bij de eerste wissel telde de LTTD-atlete al meer dan twee minuten voorsprong op Lore Vanclooster en Liana Docquir. Vanclooster reed de kloof mooi dicht, waarna de slotloop moest beslissen. Daarin toonde Vanclooster zich de snelste met een aankomst na 2:10’21. Herreman werd tweede, Helle Detavernier derde.

In de duatlon startte Guust De Smul, twee weken geleden winnaar in Denderleeuw, als favoriet. Bij de vrouwen was het uitkijken naar Friedel Cuypers, die de eerste twee manches van de Lotto Series op haar naam schreef. De Smul liet al van bij de loopstart zien waarvoor hij gekomen was. Na de wissel zette hij fors door om met twee minuten voorsprong aan de slotloop te beginnen. De duatleet uit Gavere won uiteindelijk vrij gemakkelijk in 1:55’29, voor Vic Vandaele uit Kluisbergen.

Bij de vrouwen was er tijdens het fietsen geen houden aan de Oostkampse Lotte Claes. Ze bleef op die manier de belofte Cuypers voor en finishte zelfs met meer dan vier minuten voorsprong. De Brugse Laura Ryckaert werd derde.

In de Lotto Duatlon Series volgen dit seizoen nu nog vier manches. Twee daarvan zijn ook nog in West-Vlaanderen: Kortrijk op 18 juni en Bellegem op 1 oktober.

(ACR)