Ebbe Vanneste (Olympic Brugge) trekt na BK met ambities naar zomerseizoen

Zondag 5 maart heeft in Gent het Belgisch kampioenschap indoor atletiek voor juniores en beloften plaats. Ebbe Vanneste van Olympic Brugge neemt er deel aan de 1.500 meter.

Ebbe Vanneste is een eerstejaarsbelofte en liep zondag in Brussel op het BK zijn tweede cross van het seizoen. “Die korte afstand was nieuw voor mij. Vorig jaar deed ik nog met de junioren mee. Als één van de jongsten was het moeilijk om voorin mee te lopen”, zegt de 20-jarige Bruggeling die in Gent zijn tweede jaar bachelor politieke wetenschappen volgt. Ebbe begon bij Olympic Brugge als een negenjarige met alle atletiekdisciplines. Eens hij cadet werd, spitste hij zich toe op de middellange afstanden, zoals de 800 meter en de 1.500 meter, met Yvan Desloovere als trainer.

Goede begeleiding

De Brugse atleet maakt nu deel uit van de West-Vlaamse Alliantie onder leiding van Stijn Fincioen waar hij als een gemotiveerde en ambitieuze afstandsloper op een goed onderbouwde wijze en met de nodige sportmedische ondersteuning wordt begeleid.

Zondag neemt Ebbe deel aan het BK indoor. “Daar leg ik de lat niet al te hoog”, vertelt hij. “Het is mijn eerste wedstrijd indoor dit seizoen en tevens mijn eerste keer bij de beloften. Ik weet niet wat ik ervan mag verwachten. Ik ga er vooral proberen een goede wedstrijd te lopen.”

Blessures vorig jaar

Ebbe Vanneste behaalde voor OB al eens een nationale jeugdtitel in de estafette. Na het BK indoor van zondag ligt zijn focus op het pistewerk. “In de eerste plaats wil ik vooral mijn persoonlijke records verbeteren. We zien dan wel wat het seizoen brengt. Mijn besttijd op de 800 meter is 1:54’ en op de 1500 meter is dat 3:54’. Vooral op die laatste afstand moet ik beter kunnen want door blessures is dat in 2022 niet erg gelukt.” (ACR)