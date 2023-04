Dylan Monserez mikt op 4 provinciale titels: “Ik ben fitter dan andere jaren”

Dit weekend staat het Provinciaal Kampioenschap Alle Categorieën op de piste in Tielt geprogrammeerd. Het wordt uitkijken naar Dylan Monserez (26), die maar liefst aan vier nummers deelneemt. De 26-jarige atleet van Kortrijk Sport Atletiek Spurs is ingeschreven op de 100, 200 en 400 meter en het verspringen. Vorig weekend knalde hij meteen naar twee persoonlijke records tijdens de Memorial Guy Dorchain in Sportcentrum Wembley, zijn thuishaven bij KKS.

“Ik denk dat ik even verbaast ben als iedereen”, opent de Markenaar. “We hadden er een clubstage opzitten van acht dagen, waarin we twee keer per dag trainden. Logischerwijs voelden de benen de ganse week nog dramatisch aan. Groot was de verbazing dat ik mijn persoonlijk record op de 100 meter aanscherpte tot 11”09. Drie honderdsten sneller dan ooit. Het gevoel was dan nog niet opperbest. Ook op de 200 meter liep het goed met een besttijd van 21’59, met iets te veel rugwind. Dat ik nu al kan terugvallen op dergelijke chrono’s, is een heel goed teken. Normaal ben ik deze periode nog niet in goeie doen”, klinkt het.

Onder de 48 seconden

“Vorige winter heb ik dan ook meer op snelheid getraind dan andere jaren. Dat werpt dus al zijn vruchten af. Op het Provinciaal Kampioenschap dit weekend hoop ik die tijden nog iets aan te scherpen. Ook de 400 meter staat op de planning. Wat de uitkomst zal zijn, is moeilijk te zeggen. Hopelijk is de weerstand ook in orde. Deze winter liep ik indoor naar 49”35, met al een 200 meter in de benen. Mijn PR outdoor staat momenteel op 48”54, vorig jaar gelopen op de Guldensporenmeeting. Dit jaar wil ik onder die 48 seconden duiken. Mijn doel? Van alles wat. Ik plan op het Vlaams Kampioenschap een 400 meter vlak. Op het Belgisch Kampioenschap zal dat de 400 meter Horden zijn, net als op de Guldensporenmeeting. Op die horden is al getraind, maar ik geef mezelf nog wat tijd om daar aan te werken. Ik weet dat er nog marge is op verbetering. Ik train onder de vleugels van Lars Herreman. Daarbij kan ik rekenen op een heel gemotiveerde groep sprinters die mij als het ware vooruit stuwen. Het seizoen ziet er veelbelovend uit voor onze groep”, besluit Monserez. (ELD)