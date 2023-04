Dylan Monserez en Julie Voet uitblinkers van PK atletiek in Tielt

Dit weekend werd in Tielt het West-Vlaams kampioenschap atletiek afgewerkt. De weersomstandigheden waren zeker niet ideaal, maar toch werden enkele opmerkelijke prestaties geleverd in de Europastad. Bij de mannen was Dylan Monserez de grote uitblinker. De atleet van Kortrijk Sport schreef de 100m, de 200m en de 400m op zijn naam. Bij de vrouwen zorgde Julie Voet voor de opmerkelijkste prestatie door in 50 minuten zowel de 1.500m als de 3.000m te winnen.

Het provinciaal kampioenschap is voor heel wat atleten de eerste competitie van het zomerseizoen en meestal wordt die afgewerkt onder een mooie, aangename lentezon. Niets van dat in Tielt dit weekend, waar de omstandigheden vooral op zondag bijzonder kil en nat waren. Toch was er heel wat volk komen opdagen en kregen de toeschouwers toch een aantal heel interessante wedstrijden voorgeschoteld.

Goud voor Monserez

De mooiste wedstrijd van het weekend was ongetwijfeld de 400m bij de senioren mannen op zaterdag. Dylan Monserez greep er na een spannende strijd met Mattis Tanghe de zege in een knappe chrono van 48.50. “Ik heb exact de wedstrijd kunnen lopen die ik wou”, zegt hij. “Ik kon me focussen op Mattis, die in de baan voor mij liep. Ik wist dat het tussen ons twee ging gaan voor de zege. Ik probeerde in de eerste wedstrijdhelft het gat tussen ons twee te dichten en daarna controleerde ik de wedstrijd. Ik ben intrinsiek iets sneller dan Mattis en in de laatste rechte lijn maakte ik dan ook het verschil. Ik moest wel het onderste uit de kan halen.”

In redelijk ongunstige omstandigheden knaagde de Kortrijkzaan drie hondersten van zijn persoonlijk record af. Ook Mattis Tanghe liet met 48.88 een nieuw persoonlijk record optekenen. Op zondag mocht Dylan Monserez nog twee provinciale titels op zijn palmares bijschrijven want hij won ook nog de 100m (11.08) en de 200m (22.26). “De 100m was sowieso de moeilijkste om binnen te halen. Ik ben geen goeie starter en op de 100m is dat natuurlijk heel belangrijk. Uiteindelijk slaagde ik erin om de laatste 20m eruit te komen en de zege te pakken”, besluit hij.

Dubbelslag van Ruben Cornelus

Nog bij de mannen zorgde Bruggeling Ruben Cornelus voor een ongewone dubbelslag door net als vorig jaar zowel de 800m (1.55.82) als de 1500m (4.08.56) te winnen. “Ik ben heel blij dat ik het exploot van vorig jaar heb kunnen herhalen”, zegt hij. “Het was zeker niet gemakkelijk, want de tegenstand was sterk. Op de 1500m werd het een tactische wedstrijd, maar ik had het gevoel dat ik de wedstrijd volledig onder controle had. Ik plaatste na 500m al een versnelling, maar die trok ik niet door. Op iets meer dan een ronde van het einde besliste ik opnieuw aan te gaan en ik hield gelukkig voldoende over om de overwinning te pakken.”

De 800m werd een ander verhaal, want met Mattis Tanghe hadden de atleten een luxehaas. Toen hij na 650m uit de wedstrijd stapte was het opnieuw Cornelus die over het beste eindschot beschikte en de overwinning pakte. “Het tempo lag zeer hoog en ik had moeite om Mattis te volgen. Op het einde voelde ik Hans Omey nog gevaarlijk dichtbij komen, maar uiteindelijk hield ik hem nog net af. Na de zware blessure die me een tijd van de piste hield, ben ik heel tevreden met het niveau dat ik nu al terug haal. Dit is een mooi begin van het zomerseizoen.”

Sterke prestatie van Julie Voet

Bij de vrouwen zorgde Julie Voet eveneens voor een opmerkelijke dubbel. De Boezingse atlete liep op zondag in de gutsende regen naar de overwinning op de 1.500m in een persoonlijk record van 4.42.28. Nauwelijks 50 minuten later schreef ze ook de 3000m op haar naam in 9.53.88, opnieuw een persoonlijk record. “Ik moest er een training van maken”, zegt ze. “Op de 3.000m liep ik telkens 200m snel en daarna 200m iets trager. Alleen de laatste 350m heb ik echt wel doorgelopen. Ik ben wel verrast dat ik onder de 10 minuten duik.”

Dat belooft voor de komende maanden, want de omstandigheden waren verre van ideaal in Tielt. “Ik denk dat ik in een goeie wedstrijd nog een heel stuk sneller kan op beide afstanden. Maar goed, het hoofddoel is sowieso om een snelle 5.000m te lopen en een poging te wagen om de EK-limiet voor de beloften op die afstand te halen”, besluit ze.

Sterke sprong van Yorunn Ligneel

Daarnaast sprong ook de prestatie van hoogspringster Yorunn Ligneel in het oog. De atlete uit Houthulst liet immers een sprong van 1m75 optekenen. “Net als vorig jaar in Kortrijk stond ik er helemaal alleen voor. De omstandigheden waren hier moeilijker dan vorig jaar, want het was een stuk frisser en ik miste ook mijn coach, Noel Coddens, die een hele tijd out is na een operatie aan de rug.”