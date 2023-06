De tweede uitgave van het Movement Loopcriterium in Oostende groeit en bloeit. Vrijdagavond stond de vierde wedstrijd, Dwars door ter Zee, op de planning.

Vrijdagavond was het verzamelen geblazen in Oostende voor Dwars door Ter Zee, de vierde wedstrijd van het Movement Loopcriterium. Dankzij het mooie weer stonden op vrijdag 38 deelnemers aan de start van de Kids Run over 400 en 800 meter. Bij de jogging en wedstrijdlopen over 3, 6 en 9 kilometer werden de verwachtingen overtroffen met 160 deelnemers.

Uitslagen korte afstand

Op de korte afstand (6 km) ging de zege naar Eva Soetemans, voor Sabrina Samaey en Stephanie Monteyne. Bij de heren klopte Simon Blanckaert zijn concurrenten Loran Nagels en Michael Rouzée voor de zege. In de tussenstand na vier wedstrijden staan Eva Soetemans en Johan Michiels aan de leiding.

Uitslagen lange afstand

Op de lange afstand (9 km) was de zege voor Sophie Musschoot, de eindlaureate uit Oostende van vorig jaar. Ze won voor Hermes-atleten Maité Maes en Eva Jonckheere. Bij de heren liep favoriet Ewout Duchy van in de eerste ronde aan de leiding. Hij won met ruime voorsprong voor Nicolai Allegaert (de eindwinnaar van 2022) en Jordi Cooman. In de tussenstand op de lange afstand leiden Sofie Musschoot en Ewout Duchy.

Raversyde Trail op 8 juli

De volgende wedstrijd van het Movement Loopcriterium is de Raversyde Trail, op 8 juli, met mogelijkheid tot wedstrijd (7,5 of 10 km) of belevingsloop en -wandeling (4 of 8 km) door het provinciaal domein Raversyde. (FRO)