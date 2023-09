Dwars door Dadizele opnieuw PK voor vrije sporters

V.A.D. Dadizele organiseert op vrijdag 15 september de 47ste editie van de loopwedstrijd Dwars door Dadizele. De wedstrijd is ook dit jaar het provinciaal kampioenschap voor vrije sporters.

Dwars door Dadizele is de voorbije decennia uitgegroeid tot een echte klassieker op de atletiekagenda. Het evenement is inmiddels al aan z’n 47ste editie toe. “Vorig jaar kenden we spijtig genoeg een dieptepunt in het aantal deelnemers. Heel erg jammer, maar we merken ook dat andere looporganisaties het moeilijk hebben. Dwars door Dadizele is een traditionele stratenloop, maar ik heb soms het gevoel dat sommigen soms op zoek zijn naar andere uitdagingen”, aldus Francky Bettens, stichter en voorzitter van V.A.D. Toch hoopt met binnen de atletiekvereniging dat er een pak volk afzakt naar Dwars door Dadizele. “Het zou mooi zijn mochten we toch een 250-tal atleten hebben. Een groep enthousiaste vrijwilligers staat alvast klaar om hen te verwelkomen.”

Gezinsjogging

Dwars door Dadizele is ook dit jaar het provinciaal kampioenschap voor vrije sporters. Jong en oud kan er meedingen naar de provinciale titel. Om 18.30 uur starten de allerkleinsten. De jeugdreeksen nemen in totaal zo’n uurtje in. “In vergelijking met vorig jaar hebben we ervoor gekozen om de meisjes en jongens kadetten te laten meelopen in de gezinsjogging. Die wedstrijd start om 19.30 uur. De deelnemers leggen 2.800 meter. Om 20 uur wordt de lange wedstrijd op gang geschoten. De meisjes scholieren en dames leggen twee grote ronden af, goed voor 7,4 kilometer. De jongens scholieren en heren doen nog een rondje extra en zullen in totaal 11 kilometer gelopen hebben. “Ook handbikers en G-sporters zijn meer dan welkom om deel te nemen.”

Prijzen

Inschrijven voor Dwars door Dadizele kan vanaf 17.30 uur in het gemeenschapscentrum den Ommeganck in de Ridder Janlaan in Dadizele. Ook de prijsuitreiking vindt op diezelfde locatie plaats. “We voorzien naturaprijzen voor iedereen die de aankomst bereikt en er is ook een trofee voor de eerste drie lopers van de jeugdreeksen en de eerste vanaf de reeks scholieren.” (BF)