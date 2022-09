Dwars door Dadizele is opnieuw PK voor vrije sporters

Atletiekvereniging VAD organiseert op vrijdagavond 9 september de 46ste editie van de stratenloop Dwars door Dadizele. De wedstrijd telt als het provinciaal wegkampioenschap voor vrije sporters.

Dwars door Dadizele is inmiddels al een klassieker op de atletiekkalender. “Ook dit jaar voorzien we de start- en aankomstzone langs de Ridder Janlaan, ter hoogte van het gemeenschapscentrum den Ommeganck. Het parcours is ongewijzigd in vergelijking met vorig jaar. De meisjes en jongens kadetten lopen nu wel hun wedstrijd samen met de gezinsjogging”, zegt Francky Bettens van de organisatie.

In tegenstelling tot vorig jaar, waarbij rekening gehouden moest worden met coronamaatregelen, is vooraf inschrijven niet noodzakelijk. “De dag zelf inschrijven kan, maar het voordeligste is nog altijd vooraf inschrijven.”

Uitkijken is het onder andere naar het provinciaal kampioenschap voor meisjes en dames vanaf scholier. Zij lopen 7,4 kilometer. De mannen lopen daarna hun PK over een afstand van 11 kilometer. Na een afgelaste editie door corona in 2020 en een corona-editie in 2021 hopen de organisatoren opnieuw enkele honderden atleten te mogen verwelkomen. Vorig jaar kwamen er 242 deelnemers aan de start. Dwars door Dadizele start vrijdag om 18.30 uur. De twee hoofdwedstrijden worden om 20 uur op gang geschoten. “Ook handbikers zijn meer dan welkom.”