Dwars door Aartrijke hoopt op 400 lopers

Op zondag 23 februari organiseert WVA Running Team de zevende editie van Dwars door Aartrijke, tevens de eerste wij(k)loop van het Zedelgems loopcriterium 2025. “Vorig jaar hadden we een topeditie met 400 lopers. We hopen om dit aantal te evenaren”, aldus organisator Stijn Fincioen.

Vorig jaar werd Dwars door Aartrijke voor het eerst in februari georganiseerd. “De jaren daarvoor organiseerden we de loop telkens in september. Maar dat is een drukke periode, waardoor we niet het gewenste aantal deelnemers aantrokken. Het evenement verplaatsen naar februari bleek een schot in de roos. Het was een topeditie met bijna 400 lopers, nochtans was het een uitgeregende dag. De editie daarvoor hadden we 150 deelnemers. Voor ons was dit het signaal om ook in 2025 de loop in februari te organiseren. We hopen om opnieuw 300 tot 400 lopers te verwelkomen”, aldus Stijn Fincioen die Dwars door Aartrijke organiseert samen met de leden van WVA Running Team.

Dwars door Aartrijke wordt gelopen op zondag 23 februari. “Het parcours volgt dezelfde omloop als vorig jaar. Een mooie ronde van 2,5 km doorheen het centrum. Op de markt ziet het publiek de lopers zeker twee keer passeren.”

Ballonvaart en Moat

Alle deelnemers krijgen een goodiebag met onder meer een Moat-biertje en Brugse pannenkoeken. “Kinderen krijgen sowieso een toegangsticket voor speeloase De Wonderlamp, een koek, een drankje én een medaille. Deelnemers van de tombola maken bovendien kans op mooie prijzen. De hoofdprijs is een ballonvaart voor vier personen, geschonken door EnergyVision.”

Vorig jaar werd ook voor het eerst een kleuterloop georganiseerd. “Ook dat was een schot in de roos. Liefst 40 kleuters namen deel. Nu zijn er ook alweer 20 kleuters ingeschreven voor dit loopje van 250 meter. Het fungehalte staat voorop. Het is een manier om kleuters te laten kennismaken met atletiek. Mama’s en papa’s mogen meelopen”, vervolgt Stijn Fincioen, destijds de eerste winnaar van Dwars door Aartrijke.

Voordelig inschrijven

Dwars door Aartrijke is ook de eerste manche van het Zedelgems loopcriterium ‘Wij(k)lopen’. “De kleuterloop start om 14 uur en wordt gevolgd door onze traditionele jeugdlopen: de mini-kidsrun over 750 meter om 14.15 uur en de kids run over 1 km om 14.30 uur. Er is een 5 km (2 ronden) en een 10 km (4 ronden) die samen om 15.15 uur van start gaan. De start en finish liggen ter hoogte van Jonkhove. Voordelig inschrijven kan tot en met 17 februari, daarna betaal je iets meer. (BC)

www.star-tracking.be/event/864