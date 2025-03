Duo Fun Run palmt domein van de Koude Keuken in

Op zondag 30 maart is er in de Koude Keuken in Sint-Andries de Duo Fun Run. Zes gemotiveerde studenten van de UGent toveren het bos van het sportcentrum om tot een obstakelrun die je samen met een loopmaatje kan afleggen. “Ons doel is om 70 duo’s te ontvangen.” Het parcours van ongeveer 4 kilometer omvat circa 20 opdrachten of diverse, haalbare hindernissen die de deelnemers in een duo dienen te overwinnen.

“Het is een unieke kans om op een leuke manier de fysieke vaardigheden maar ook de teamspirit te testen, met de nadruk op plezier beleven en niet zozeer op prestatie”, vertelt Jutta Feys uit Zedelgem als een van de zes studenten die samen de Duo Fun Run organiseren. Zij is tevens zwemcoach bij Thor in Torhout. Ook Lotte Sypré uit Beernem maakt deel uit van het zestal.

De opdrachten langs het parcours zijn laagdrempelig. Bij een moeilijke kan er gekozen worden voor een niveau lager of iets gemakkelijker, zodat met uitzondering van rolstoelgebruikers iedereen vanaf vijf jaar die zich fit genoeg voelt kan deelnemen.

Jutta volgt in de UGent de richting LO en bewegingswetenschappen. “We hebben een vak eventmanagement en zo moesten wij een sportgebeurtenis organiseren. Veel groepen uit onze richting kozen voor Gent. Wij hebben met verschillende domeinen contact opgenomen en de Koude Keuken leek ons een geschikte locatie voor de Duo Fun Run.

De deelnemers steunen overigens een goed doel: Parkiswim, een organisatie die aquafitness aanbiedt aan Parkinsonpatiënten, onder andere in het Interbad in Sint-Kruis.”

Op zondag 30 maart kunnen zij die meedoen tussen 11.30 uur en 16.30 uur een eigen tijdslot kiezen. “Per kwartier starten er maximum vijf groepen. De start bevindt zich in het lokaal van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan.” (ACR)

Inschrijven: via https://bit.ly/InschrijvingenDuoFunRun.