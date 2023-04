Drie broers De Smet mikken op medailles op WK duatlon

Op het vorige WK multisport waren ze samen goed voor vijf (!) medailles en dat kunstje willen de broers De Smet – Matteo (18), Nicolas (22) en Thibaut (23) – de komende week op Ibiza heel graag herhalen. “We mikken alle drie vooral op de crossduatlon.”

Thibaut De Smet

23 jaar. Woont in Waregem. Baat samen met zijn vader fietsenwinkel Smettiesfietsateljee uit.

Palmares: 1ste BK duatlon U23 (2019), 2de EK crossduatlon U23 (2021), 1ste BK duatlon U23 (2022), 1ste WK duatlon U23 (2022), 1ste WK crossduatlon elite (2022), 1ste WK crossduatlon U23 (2022), 2de EK duatlon U23 (2022). Trainer: Sander Cordeel.

Ex-veldrijder: croste eerst bij de LRC en werd in zijn eerste officiële veldrit bij Cycling Vlaanderen in januari 2014, het BK veldrijden voor eerstejaarsnieuwelingen in Waregem, 34ste. “Profrenners als Florian Vermeersch, Mauri Vansevenant en Maxim Van Gils zijn generatiegenoten van mij met wie ik samen gecrost heb. Het waren toch wel andere tijden. In de voormiddag ging ik voetballen, in de namiddag reed ik een crosje.”

Kwelduivel van Evenepoel: De Smet won als jeugdrenner meerdere crossen en wegwedstrijden. In juni 2017 versloeg hij in Kooigem de jonge Remco Evenepoel, die op dat moment nog maar drie maanden koerste. “Dat herinner ik mij nog goed”, vertelt De Smet. “We raakten die dag al vlug met vier voorop en hij zei meteen dat hij de bergprijs wilde winnen. Voor mij was dat goed. Dat scheelde maar 20 euro. In de laatste ronde kon ik na enkele demarrages wegrijden. Je zag toen al dat Remco Evenepoel iets speciaals was. Hij reed toen al heel hard, maar was veel te onstuimig.”

Duatlon als training: “Mijn broers en ik namen in de zomerperiode, als voorbereiding op de crosswinter, elk jaar deel aan drie, vier duatlons. Sprintwedstrijden van een uur waren de ideale voorbereiding op een veldrit. Lopen deed ik nochtans amper, zo’n half uurtje per week. Pas tijdens corona, toen we niet konden crossen, ben ik meer beginnen te lopen. Als veldrijder heb ik indertijd altijd nipt naast een nationale selectie gegrepen. Het was nochtans mijn droom om ooit in de Belgische kleuren te kunnen uitkomen. Duatlon beviel me en ik liep goed. Op een testevent tijdens corona werd ik, samen met mijn broers, in de nationale duatlonkern opgenomen. Mijn droom is dan toch nog uitgekomen.”

“Qua talent heeft Matteo de meeste aanleg, maar mijn drive hebben hij en Nicolas niet” – Thibaut De Smet

Focus op crossduatlon: “De duatlons op de weg zijn minder mijn ding. Ik loop op een 5 km onder de 15 minuten, maar op een EK of WK zitten de toppers dicht tegen de 14 minuten. Het zijn meer loopwedstrijden. Crossduatlon, waarin de techniek op de mountainbike een meerwaarde is, ligt me het best. Op het WK van vorig jaar behaalde ik in de wegduatlon ook een mooi resultaat, maar toen ging het om de kwartafstand. Dan kan je op de fiets al eens wat achterstand ophalen. Op de sprintafstand lukt dat niet. Ik zie dat de Spanjaard Mola aan het WK zal deelnemen. Voor mij is het onmogelijk om zo iemand in dat type wedstrijd te verslaan.”

WK op Ibiza: “Ik start zowel in de weg- als de crossduatlon. Op de weg zal een toptienplaats al een serieuze prestatie zijn. Het podium is niet realistisch, omdat het om een sprintduatlon gaat. In de crossduatlon zou ik mijn titel graag verlengen. De concurrentie is iets zwaarder dan vorig jaar, maar het parcours moet me liggen: explosief, draaien en keren en korte beklimmingen. Ideaal voor een ex-crosser, want op een lange klim zijn de echte mountainbikers meer in het voordeel.”

Profcarrière: “Een profcarrière als duatleet is in Vlaanderen zo goed als uitgesloten. Het is niet de sport waarvan je hier je beroep kan maken. In Wallonië is er wel Arnaud Dely, die een contract bij Adeps heeft. Internationaal zijn er wel heel wat duatleten die van hun sport kunnen leven, onder meer in Frankrijk. Ik werk sinds januari voltijds in de fietsenwinkel en we stampten intussen een mooie ploeg uit de grond: het Bellegems Multisport Team.”

De beste De Smet: “Puur qua talent heeft Matteo de meeste aanleg, denk ik. Maar mijn drive om te werken en winnen, hebben hij en Nicolas niet. Op vlak van uitslagen liet ik al het meeste zien.

Nicolas De Smet. © gf

Nicolas De Smet

22 jaar. Woont in Waregem. Werkt bij projectontwikkelaar EON in Waregem.

Palmares: 2de WK crossduatlon U23 (2022), 1ste EK crossduatlon U23 (2022). Trainer: S. Cordeel.

Ex-veldrijder: “Ik voetbalde ook, maar kreeg de microbe van Thibaut over. Ryan Cortjens, Witse Meeussen en Thibau Nys waren mijn generatiegenoten.”

Duatlon als training: “Af en toe een uur in het rood gaan, dat was als veldrijder ideaal in de zomer. Op aanraden van toenmalig bondscoach Rudy De Bie was dat. We hebben zijn raad opgevolgd en we zijn het blijven doen.”

WK op Ibiza: “Begin februari kreeg ik met corona af te rekenen, wat mijn opbouw heeft verstoord. Maar normaal ben ik nu fit. Ik ben nog twee jaar belofte en start met ambitie in de crossduatlon. Na mijn Europese titel van 2022 wil ik nu die wereldtitel. Broer Thibaut is geen belofte meer, dus die concurrent mag ik al van mijn lijstje schrappen. (grijnst) Ik probeer trouwens ook bij de elite (beloften en elite werken tegelijkertijd hun wedstrijd af, alleen wordt er voor beloften nog een apart klassement voorzien, red.) zo dicht mogelijk te eindigen. In de wegduatlon wordt het moeilijk om met de eerste lopers mee te gaan.”

Werk en sport: “Ik werk fulltime en heb een redelijk drukbezette job, wat het niet altijd eenvoudig maakt om de trainingen af te werken, maar we doen ons best.”

De beste De Smet: “Ik volg de mening van Thibaut. Hij heeft al het meeste bewezen, maar als we ons er alle drie evenveel op zouden kunnen focussen, zou Matteo het verst geraken.”

Matteo De Smet. © gf

Matteo De Smet

18 jaar. Woont in Waregem. Werkt als hersteller in fietsenwinkel Smettiesfietsateljee van zijn vader en broer.

Palmares: 3de WK crossduatlon junioren (2022), 2de EK crossduatlon junioren (2022). Trainer: Abram Stockman.

Ex-veldrijder: “Ik ben al bij de miniemen beginnen te crossen, maar daarvoor voetbalde ik net als mijn broer Nicolas bij RC Waregem. Mijn generatiegenoten waren Kay De Bruyckere, die nu prof bij Pauwels Sauzen-Bingoal is, en Aaron Dockx. Viktor Vandenberghe, die het momenteel uitstekend doet bij de junioren, is een goeie vriend van mij.”

WK op Ibiza: “Als veldrijder zou ik nu al belofte zijn, maar in duatlon mag ik als tweedejaars dit seizoen nog altijd bij de junioren aantreden. Ik start op dit WK dus met veel ambitie. In de crossduatlon zal ik proberen om weer op dat podium te staan. Als ex-crosser heb je in dat soort wedstrijden toch wel een technisch voordeel, vind ik. In de wegduatlon hoop ik de eerste run op een deftige manier te overleven. Daarna zien we wel waar het schip strandt.”

De beste De Smet: “Dat ik volgens mijn broers intrinsiek het meeste talent heb? (grijnst) Dat heb ik al vaak moeten horen. Op basis waarvan ze dat zeggen? (proest het uit) Ik zou het niet weten. Ze blijven dat hier maar zeggen, waarschijnlijk om hun kleine broertje wat te plagen. (lacht) Neen, serieus: ik zou veel verder staan als ik wat meer drive en focus zou hebben. Maar ik ben daar al veel in verbeterd.”