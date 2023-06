Drie Belgische titels voor Kristien Oplinus: “Ik wist dat vorm goed was”

Kristien Oplinus is er vorig weekend in het hete Sint-Niklaas in geslaagd om drie Belgische titels te bemachtigen, op de 100, 200 en 400 meter. Niet eens met haar beste tijden ooit, daarvoor was er zowel zaterdag als zondag te veel wind in het Waasland. Toch is de zestiger uiterst tevreden over haar prestaties.

“Vorige week had ik op de interclub in Begijnendijk zowel op de 100 als 200 meter mijn beste tijd in jaren gelopen”, steekt Kristien Oplinus (67) van wal. “Ik wist dus dat de vorm heel goed was. Niet onlogisch, want eigenlijk had ik naar ongeveer deze periode gepiekt. Normaliter was het voor begin april en het wereldkampioenschap in Polen voorzien, maar een dag voor de afreis is mijn man ziek gevallen en kon ik hem onmogelijk alleen laten.”

“Nu in Sint-Niklaas liep ik op de 100 meter (15’84), 200 meter (32’54) en 400 meter (75’32). Vooral op die laatste afstand was het een onverwachte Belgische titel voor mij, want deze afstand is niet meteen mijn favoriet. Nu loop ik nog eind juni in Ronse en een week later in Zwijndrecht en dan zal het voor het eerst in vele jaren genieten worden van de zomer zonder veel de studs aan te trekken. Om die reden ook neem ik in september niet deel aan het EK in Italië. Mijn lichaam gaat nu echt eens rusten.”

“Hoe lang ik er nog mee wil doorgaan? Die vraag krijg ik bijna dagelijks en het antwoord moet ik steeds schuldig blijven. Zolang het lichaam het toelaat, ga ik lopen. Een zotte droom is misschien wel het WK in Korea in 2026. Dan ben ik net 70 jaar. Daar schitteren zou misschien wel een mooie afsluiter kunnen zijn, maar verdere uitspraken ga ik er niet meer over doen”, lacht de Roeselaarse atlete van FLAC.

Derde titel voor Henk

Niet alleen voor Kristien was het Belgisch kampioenschap voor masters in Sint-Niklaas een succes. Ook Henk Vandermeersch (KAVR) toonde er zijn goede benen en behaalde er de Belgische titel op de 5.000 meter bij de +45. Meteen goed voor zijn derde titel van het seizoen. In april won hij al het BK 10.000 meter en in maart kroonde hij zich tot BK veldlopen in zijn categorie. (SBR)