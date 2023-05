Draaihek geeft recreatieve lopers toegang tot atletiekpiste van SC Wembley

Recreatieve lopers hebben sinds kort vrij toegang tot de atletiekpiste van Sportcentrum Wembley. Via een draaihek kunnen zij – buiten de trainingsuren van de atletiekclub – op de piste lopen tussen 8 en 22 uur. “Sport voor iedereen in onze stad zo toegankelijk mogelijk maken is één van de beleidslijnen waar we sterk op inzetten”, zegt schepen van Sport, Wouter Allijns.

Tot voor kort konden recreatieve lopers enkel via de aanwezige zaalsportmedewerker toegang krijgen tot de atletiekpiste. Dit kan nu gewoon via een draaihek, zonder toegangskaart. Daardoor kunnen gelegenheidslopers elke dag vanaf 8 uur tot 22 uur op de piste lopen, weliswaar buiten de trainingsuren van de atletiekclub of scholen die de accommodatie op regelmatige basis reserveren. De gebruiker dient enkel de beschikbaarheid van de piste te consulteren via www.vrijetijd.kortrijk.be. “Door deze ingreep kan men er dus ook op zaterdag of zondagnamiddag lopen of zelfs na de trainingsuren van de club. De poort kan ook steeds van binnen naar buiten open, dus wie nog snel om 21.45 uur een uurtje wil lopen, zal dat kunnen. De vraag circuleert al jaren bij de lopers. Met deze investering van 16.000 euro kunnen we hen eindelijk tegemoet komen”, zegt Philip Vanderstichele. De omheining werd er destijds geplaatst tegen vandalisme en om de hoogwaardige kwaliteit van de piste te beschermen.

Op de piste zijn alle atletieknummers aanwezig. De 26ste editie van de Moore Guldensporenmeeting met (inter)nationale atletieksterren gaat er op 8 juli door. Meer informatie en tickets via www.kortrijksport.com/guldensporenmeeting.