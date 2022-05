Doorbraak in masterplan voor verniewing Brugse atletiekpiste en Sport Silicon Valley

Sport Vlaanderen, Howest en stad Brugge hebben een masterplan klaar om Brugge op de kaart te zetten als ‘Sport Silicon Valley’. Op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA) bevestigt Vlaams minister Ben Weyts zijn engagement om de sportsite te vernieuwen en hierbij als eerste in te zetten op de hernieuwing van de atletiekpiste.

Om dit mogelijk te maken, kan het project gefaseerd verlopen. “De hernieuwde piste moet op tijd klaar zijn om het EK voor juniores in 2025 te organiseren. De globale kostprijs van het volledige project wordt momenteel geraamd op ruim 28 miljoen euro. Om dit te realiseren is het enorm belangrijk dat er nù een beslissing komt over de financiële verdeelsleutel”, zeggen De Vreese en fractievoorzitter N-VA Brugge Geert Van Tieghem.

Vernieuwing

Het omnisportcentrum van Sport Vlaanderen in Brugge biedt momenteel een brede waaier van sportfaciliteiten aan. Naast de 15 sportzalen voor de indoorsporten, beschikt de site ook over een Finse piste, rugbyveld, voetbalveld, wielerpiste, skeelerpiste en een atletiekterrein met looppiste van 400 meter. Voor de vernieuwing van de hele site en het uitrollen van het masterplan is Vlaanderen bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen en duit in het zakje te doen.

Verdeelsleutel

De huidige investeringskost is geraamd op ruim 28 miljoen euro. Minister Ben Weyts benadrukt dat de uitvoering van de werken gefaseerd kan verlopen. De kostprijs voor het innovatieve atletiekgedeelte wordt momenteel geraamd op 5.236.000 euro. Tot op heden is enkel bekend dat stad Brugge 600.000 euro voorziet voor de renovatie van de atletiekpiste.

Het is duidelijk dat deze middelen niet voldoende zijn om de atletiekpiste een grondige innovatieve invulling te geven, laat staan het totale masterplan te financieren. De minister benadrukt dat binnen Vlaanderen extra geld kan worden gevonden maar dat elke partner een billijke bijdrage moet leveren.

De verdeelsleutel zal volgens Maaike De Vreese worden gebaseerd op het principe van gebruik: “Onderdelen die enkel worden gebruikt door één partner dienen 100 procent gedragen te worden door die partner. Voor de onderdelen waar er een gedeeld gebruik is, moet er een billijke verdeelsleutel komen. Daarom is het belangrijk dat de drie stakeholders zo snel mogelijk rond de tafel zitten om inhoudelijke keuzes te maken, prioriteiten te stellen en om een gepaste verdeelsleutel te vinden voor zowel de investerings- als exploitatiekosten.”

Clubhuis

“De atletiekpiste en de ganse site moeten zo snel mogelijk worden aangepakt. Er moet ook zeker een kleine cafetaria of clubhuis komen op de site, op die manier hebben alle sportverenigingen hun vaste stek. We moeten alles in het werk stellen om Brugge uit te bouwen tot een echte sportstad”, stelt Brugs fractievoorzitter Geert Van Tieghem.

“De realisatie van een ‘Sport Silicon Valley’ in Brugge betekent een enorme meerwaarde voor alle partners én de Bruggeling. Het is onze uitdrukkelijke vraag dat de stakeholders zo snel mogelijk rond de tafel zitten en tot een gedragen verdeling van de kosten komen. We moeten zo snel mogelijk een doorbraak realiseren in dit dossier, want de deadline nadert om het EK juniores 2025 binnen te halen. Laten we dus snel de krachten bundelen en Brugge als dé sportieve stad van Vlaanderen in de markt zetten”, besluit Maaike De Vreese.

Doorbraak

De Brugse sportschepen Franky Demon (CD&V) bedankt Vlaams parlementslid Maaike Devreese dat ze het dossier rond de atletiekpiste van Sport Vlaanderen eindelijk op de radar van de Vlaamse Regering kreeg: “Brugge wilde al lang mee investeren in een nieuwe piste, maar het bleef stil aan de kant van Sport Vlaanderen. Nu meldt Maaike Devreese een doorbraak.”

“De atletiekpiste Sport Vlaanderen heeft al geruime tijd dringend nood aan vernieuwing, zodat Brugse atletiekverenigingen er hun sport kunnen beoefenen op een veilige en gebruiksvriendelijke manier. Ook zij zijn al langer vragende partij voor een grondige renovatie. Als schepen van sport ben ik dan ook ontzettend trots om te kunnen meedelen dat de stad Brugge hierin een mooi bedrag van 600.000 euro investeert”, zegt Franky Demon die dit reeds van in het begin van de legislatuur prioritair wilde aanpakken.

EK Atletiek

Sport Vlaanderen, Howest en de stad Brugge sloegen in 2019 al de handen in elkaar om de site Sport Vlaanderen Brugge verder als een toekomstgericht sportcentrum uit te bouwen. “Vrijdag zitten we al samen met Sport Vlaanderen, om zo hopelijk snel te kunnen gaan voor de vernieuwing van de piste tegen hopelijk eind 2023”, voegt schepen van sport er nog toe.

Zoals bekend heeft Brugge, onder impuls van Wilfried Meert, voorzitter en medestichter van de Memorial Van Damme en inwoner van de stad, zijn kandidatuur voor het EK Atletiek voor junioren in 2025 ingediend. Dit zou dan op de vernieuwde site kunnen plaatsvinden. Sportevenementenbedrijf Golazo, dat ook al Dwars door Brugge organiseert, sprint mee op de kar, al is er stevige concurrentie van onder meer landen als Italië, Finland, Letland, Slovenië en Armenië. De definitieve beslising zou in november 2023 vallen. (SVK/ACR)