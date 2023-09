Dirk liep al voor 23ste keer In Flanders Fields Marathon uit: “Ik blijf gaan tot ik erbij neerval”

De In Flanders Fields Marathon vond voor de 23ste keer plaats en er zijn drie atleten die alle edities uitliepen. Een ervan is Dirk Vandekerckhove (64), een geboren en getogen Ieperling.

De winst in Ieper was voor Joris Moeyaert bij de mannen en Vanessa Van Bossche bij de vrouwen. Het deelnemersveld was 194 lopers sterk, met deelnemers uit binnen- en buitenland. Ook een aantal Ieperlingen verschenen aan de start en een van hen, Dirk Vandekerckhove, liep die al voor de 23ste keer uit.

Dirk (64) is teamleider bij VDAB. In zijn vrije tijd is hij al meer dan 45 jaar lid bij de Ieperse brandweer en hij was ook 35 jaar actief als klaroenblazer. Dirk is bovendien al meer dan 30 jaar gepassioneerd door lopen. In 1999 stond hij aan de start van de eerste In Flanders Fields Marathon en in 2023 liep hij diezelfde marathon voor de 23ste opeenvolgende keer uit. “Een mooie mijlpaal, want het was bovendien mijn 70ste marathon in totaal. Alle marathons die ik startte, kon ik uitlopen. De mooiste maar ook meest avontuurlijke was die in het Australische Melbourne, een marathon van 44,5 kilometer langs de kustlijn – de Great Ocean Road – en bovendien kwamen we er pas vlak voor de start toe. Er was dus wel wat jetlag aanwezig. Uiteindelijk koppelden we daar nog een mooie vakantie aan.”

Out door blessure

Dit jaar was het niet evident om mee te doen in Ieper. “Ik ben lange tijd out geweest door een blessure aan de hamstring. De voorbereiding verliep dus niet optimaal en dus was het voornaamste doel om uit te lopen. Ik word ook een dagje ouder en dan is een tijd voor mij niet langer relevant. Mijn besttijd in Ieper is 3 uur en 16 minuten. Mijn PR op de marathon is zeven minuten sneller. In 2018 liep ik nog 3 uur 28 minuten in Ieper.”

Uiteindelijk kwam Dirk binnen als 187ste in iets meer dan 4 uur en 56 minuten. “Het was puffen. Voor mij mocht het gerust 12 graden kouder zijn. Samen met de beperkte trainingsarbeid vormde de warmte een grote tegenstander. De begeleiding van een fietser was een grote ondersteuning die er mee voor zorgde dat ik voldoende dronk en at. De laatste kilometers was het enorm afzien maar ik kon uiteindelijk terugvallen op mijn ervaring.”

In de bloemetjes

“Het is wel een speciaal gevoel om in je thuisstad te kunnen aankomen en langs de vele oorlogsmonumenten te passeren. De organisatie is trouwens heel goed. Ik ken André Migneau en hij realiseert met zijn team steeds een huzarenstukje. Na mijn aankomst werd ik door de organisatie en het stadsbestuur in de bloemetjes gezet, ik vond dat een hartverwarmend gebaar. Het was meteen na de aankomst ook zaak om snel veel vocht bij te tanken, want ik verlies al rap vier kilogram tijdens een marathon.”

Dirk traint vier tot soms zeven keer per week. “Het wisselt goed af met wie en waar ik train. Soms is dat alleen, met collega’s of met de vrienden van de Lokerhoekers. We komen met deze groep samen op woensdag, vrijdag en zondag. Woensdag en vrijdag trainen we in Poperinge en zondag in Heuvelland. Deze groepslopen zijn telkens tussen de 10 tot 25 kilometer. Na de marathon van Ieper volgt, naast de stramme spieren, een rustige trainingsweek. Ik ga vooral nagenieten en af en toe loslopen. Als ik me goed voel, dan zou ik dit jaar nog een tweede marathon doen in Brugge. Verder neem ik nog deel aan de Levensloop met het team brandweer, puur voor de fun.”

Rust inbouwen

Ook volgend jaar hoopt Dirk weer aan de start te staan in Ieper. “Zolang ik kan, blijf ik deelnemen aan de marathon van Ieper. Mijn doel is om minstens 25 keer uit te lopen, nog twee edities dus. Ik moet vooral goed opletten dat ik voldoende rust inbouw. Vorig jaar liep ik drie marathons in een maand en dat zal wellicht een van de oorzaken zijn dat ik dit jaar op de sukkel was. Verder zal ik door mijn nakend pensioen ook meer tijd hebben voor andere hobby’s. Zo ben ik ook actief als radio-amateur en hou ik me bezig met elektronica en de computer en speel ik piano. Mijn engagement bij de brandweer, waar ik al meer dan 45 jaar lid van ben, wil ik wel nog even verderzetten. En uiteraard nog een poosje blijven lopen, dat zal wellicht zijn tot ik erbij neerval”, grapt Dirk.