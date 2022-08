Diksmuideling Bryan Goemaere verzamelt punten voor marathon op Olympische Spelen in 2024

Op een pittig parcours en in warme temperaturen heeft Diksmuideling Bryan Goemaere de Monschau marathon afgewerkt in net minder dan vier uur. Daarmee sprokkelde hij punten voor zijn grote doel: de recreatieve marathon van de Spelen van 2024 in Parijs.Op een pittig parcours en in warme temperaturen heeft Bryan Goemaere de Monschau marathon afgewerkt in net minder dan vier uur. Daarmee sprokkelde hij punten voor zijn grote doel: de recreatieve marathon van de Spelen van 2024 in Parijs.

De hitte en een parcours met meer dan 700 hoogtemeters maakten van de marathon in het Duitse Monschau een ware uitputtingsslag. “Reken daar nog bij dat ik het op de zwaarste beklimming vertikte om te wandelen en dat later moest bekopen: dan weet je dat ik een lastige dag heb beleefd”, vertelt Goemaere over zijn prestatie van vorig weekend. “Ik had voor deze marathon gekozen omdat er op de website stond dat het aan te raden was om de beklimming te wandelen. Ik was trots dat ik dat niet moest doen, maar dat heb ik later cash betaald, met krampen vanaf kilometer 23. Het was afzien tot de meet. Nu, over het algemeen ben ik wel tevreden. Uiteindelijk was ik slechts één minuut trager dan tijdens mijn eerste marathon, in september vorig jaar in Antwerpen. Als ik rekening houd met de hitte en het zware parcours, mag ik uiteindelijk wel trots zijn. Maar ik ben vooral blij dat het voorbij is”, lacht de 28-jarige Diksmuideling, die in Westrozebeke woont.

Altijd meer

Maar Bryans marathonhonger is nog niet gestild. “Ik dacht dat de marathon van Antwerpen mijn eerste en enige marathon zou zijn, maar ik merkte al snel dat ik meer wilde. Nu denk ik alweer aan volgend jaar, want dan wil ik me graag aan de Zes Uur van Aalter wagen. Misschien pak ik in de voorbereiding ook de marathon van de Nacht in Torhout mee”, vertelt de process engineer.

“Het ultieme doel is in 2024 aan de start te komen van de recreatieve marathon op de Olympische Spelen van Parijs. Via een puntensysteem, waarbij je bij elke training of wedstrijd punten verzamelt, kan je daarvoor geselecteerd worden. Het lijkt me top om op een olympisch parcours te lopen. Hoe groot de kans is dat ik mag deelnemen, is moeilijk in te schatten, maar het zou mooi zijn”, besluit de zoon van Karin Vanaelst en Marnix Goemaere, fotograaf voor deze krant. (SB)