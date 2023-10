Derde Spermalierun in de vorm van belevingsloop

Op donderdag 28 september vond in de tuin van het Groot Seminarie de derde Spermalierun plaats. Het idee ontstond drie jaar geleden tijdens de coronaperiode. Gymleerkracht en organisator Stijn Linseele zag de conditie van de kinderen door een gebrek aan bewegingsmomenten zienderogen achteruitgaan. Ieder jaar willen de organisatoren iets nieuws aanbieden. Dit jaar kozen ze voor een belevingsloop voor de kinderen. Om alles in goede banen te leiden waren een twintigtal leerlingen van de sportrichting van het VHSI present. Ruim 170 leerlingen namen deel. Gespreid over verschillende startmomenten beleefden ze allemaal een onvergetelijke belevingsloop. (PDC)